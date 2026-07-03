Kompanija Getty Images odlučila je da prekine proces spajanja sa konkurentskim Shutterstockom, vredan 3,7 milijardi dolara, zbog ograničenja koja su nametnuli regulatori u Velikoj Britaniji, preneo je The Wall Street Journal. Otkazani sporazum između ova dva giganta u oblasti "stock" fotografije pokazuje da odobrenje Sjedinjenih Američkih Država nije nužno sve što je potrebno da bi se posao realizovao.

Getty i Shutterstock su planirano spajanje najavili još u januaru 2025. godine, sa ciljem da stvore giganta za fotografije koji bi mogao da se nosi sa očekivanom konkurencijom u sferi AI generisanih slika. Nova kompanija je trebalo da nosi naziv Getty Images Holdings Inc., a generalni direktor Getty-ja, Krejg Piters, opisao je ovaj potez kao "transformacioni".

Suočena sa tim zahtevima, uprava Getty-ja je jednoglasno odlučila da "ne nastavi sa procesom prodaje Shutterstock-ovog uređivačkog biznisa... i da raskine ugovor o spajanju", navodi se u njihovoj prijavi Komisiji za hartije od vrednosti (SEC). To znači da je dogovor propao, osim u slučaju "značajne promene u pomenutim okolnostima" pre 7. jula.

I Getty i Shutterstock su nedavno sklopili ugovore sa kompanijom OpenAI, čime je omogućeno da se njihove slike sa vodenim žigom prikazuju u rezultatima pretrage na ChatGPT-u. Međutim, uprkos njihovoj sveprisutnosti na društvenim mrežama, vodeći medijski sajtovi su do sada uglavnom izbegavali vizuelni sadržaj generisan veštačkom inteligencijom, navodi B92.

Ograničenja Velike Britanije takođe ukazuju na opasnosti sa kojima se Paramount suočava u Britaniji i na drugim teritorijama povodom svog velikog spajanja sa kompanijom Warner Brothers Discovery, uprkos tome što su dobili odobrenje od Ministarstva pravde SAD.



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