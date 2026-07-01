Godina je pritom počela odlično za zlato, pošto je njegova cena 29. januara dostigla istorijski maksimum od 5.586,20 dolara po unci, ali usledio je veliki sunovrat.

Rat na Bliskom istoku je podstakao rast cena energenata, što je ponovo rasplamsalo strah od inflacije i povećalo verovatnoću da će američke Federalne rezerve dodatno podizati kamatne stope, prenosi CNBC.

Fjučersi zlata su i danas u minusu, uz pad od 1,24 odsto u ranoj trgovini na 3.989 dolara, a pad je zabeležila i cena zlata na spot tržištu (trenutna isporuka), koja je skliznula za 0,82 odsto na 3.974,51 dolar. Srebro je takođe zabeležilo oštar pad, pošto su fjučersi oslabili su za 3,34 odsto na 57,49 dolara, dok je cena srebra na spot tržištu pala za 1,31 odsto i iznosila 57,8 dolara u ranom trgovanju.

Investicioni institut Amundi ipak i dalje očekuje da bi izazovnije monetarne mere, u kombinaciji sa visokim javnim dugom i težnjom centralnih banaka da diverzifikuju svoje rezerve van dolarske imovine, mogle da povećaju potražnju za zlatom i drugim plemenitim metalima u drugoj polovini godine, piše Tanjug.

Najnovije godišnje istraživanje Svetskog saveta za zlato pokazuje da veći broj globalnih centralnih banaka planira da poveća svoje zlatne rezerve u narednih godinu dana, tako da optimizam ipak nije sasvim nestao sa tržišta.

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