Na brazilskom ostrvu Itamaraka, u državi Pernambuko, izgradile su kuću od čak 8.000 staklenih flaša koje su sakupile tokom godina čišćenja obale.

Njihov projekat, nazvan "Casa de Sal", ili "Kuća od soli", sada privlači pažnju ljudi širom sveta. Pored toga što je neobično arhitektonsko dostignuće, služi kao primer mnogima da se kreativnošću i istrajnošću otpad može pretvoriti u vredan resurs i podstaći održiviji način života.

Dve godine su sakupljale građevinski materijal. Ideja je nastala tokom pandemije koronavirusa. Edna i Marija su odlučile da iskoriste predmete koje su svakodnevno pronalazile na plažama svog ostrva. Pored staklenih flaša, sakupljale su stare drvene palete, odbačene predmete i druge materijale za koje su verovale da mogu dobiti novu namenu.

Trebale su im pune dve godine da sakupe sve što im je potrebno. Tek nakon toga počeli su izgradnju kuće sa sedam soba. Do danas su sakupili više od 13.000 staklenih flaša, a oko 8.000 je ugrađeno u samu kuću.

"Kuća soli" takođe privlači pažnju svojim neobičnim građevinskim rešenjima. Zidovi su izgrađeni od staklenih flaša spojenih cementom, unutrašnje pregrade su napravljene od recikliranih drvenih paleta, dok je deo krova napravljen od korišćenih tuba paste za zube, objavili su strani mediji.

Poseban utisak ostavlja sunčeva svetlost koja prolazi kroz staklene flaše i stvara raznobojne refleksije u enterijeru. Upravo zbog ovog efekta mnogi porede izgled enterijera sa vitražima u crkvama. Edna naglašava da je ideja projekta bila da se pokaže da otpad ne mora da završi na deponiji ili u prirodi.

"Ove flaše neće same nestati. Ako ih bacite danas, one će i dalje biti tu za godinu dana. Najmanje što možemo da uradimo jeste da pronađemo način da ih ponovo upotrebimo", rekla je ona.

Prvih godinu i po dana živeli su bez osnovnih potrepština Početak života u njihovom novom domu nije bio nimalo lak. Prvih godinu i po dana, svakodnevni život je bio daleko od udobnosti na koju je većina ljudi navikla.

"Nismo imali tradicionalno kupatilo i prali smo sudove u sudoperi. Ali nikada nismo izgubili iz vida ono što smo želeli da postignemo", prisetila se Marija.

Danas je situacija potpuno drugačija.

"Casa de Sal" je dostupna za iznajmljivanje na Airbnb-u, a majka i ćerka organizuju radionice kako bi druge podučile o održivim metodama gradnje i ponovnoj nameni otpada.

Takođe su pokrenule sopstveni brend modnih dodataka napravljenih od pronađenih i recikliranih materijala.

Suočile su se i sa predrasudama

Na putu ka realizaciji svog projekta, suočile su se ne samo sa tehničkim i finansijskim izazovima, već i sa predrasudama jer rade u oblasti koju mnogi još uvek smatraju muškom profesijom.

"Ljudi misle da smo pronašle čarobnu bocu sa duhom iz virtuela koji je sve uradio za nas. Ne vide koliko je znanja, organizacije i vizije potrebno za ovakav projekat. Biti žena u ovom poslu je dvostruko teže", rekla je Marija.

Edna objašnjava da njena sklonost ka ponovnoj upotrebi materijala nije proistekla iz ekoloških trendova, već iz načina života koji je karakterisao njeno detinjstvo, piše Dnevno.hr

"Moje detinjstvo je obeležila kreativnost. Pravila sam svoje igračke od bambusa i ponovo koristila sve što se moglo koristiti. U to vreme nismo znali da je to ekološki aktivizam, jednostavno je to bio način na koji smo živeli", rekla je ona.

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