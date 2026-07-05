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Svet

Sam sebe upisao u istoriju - nova novčanica od 100 dolara sa Trampovim potpisom

Američki ministar finansija Skot Besent saopštio je da su povodom obeležavanja 250 godina od nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u opticaj puštene novčanice američkog dolara sa potpisom predsednika SAD Donalda Trampa.

 

Autor:  Stanko Stamenković
05.07.2026.13:48
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Sam sebe upisao u istoriju - nova novčanica od 100 dolara sa Trampovim potpisom
Foto: Andrew Angelov / Shutterstock.com
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Besent je na platformi X potvrdio odluku deleći objavu američkog predsednika sa fotografijom novčanice od 100 dolara na kojoj se nalazi Trampov potpis.

"Ne postoji bolji način da se obeleže istorijska dostignuća naše velike zemlje i predsednika Donalda Dž. Trampa od američkih novčanica sa njegovim potpisom, i sasvim je prikladno da se ovo istorijsko izdanje pojavi povodom 250. godišnjice države", naveo je Besent.

Kako prenosi Blumberg, američke papirne novčanice tradicionalno nose potpise ministra finansija i blagajnika SAD, a ne predsednika države.

Administracija u Vašingtonu je prošle godine dodala Trampovo ime Američkom institutu za mir, kao i u odbor Centra za scenske umetnosti Džon F. Kenedi, koji je preuzeo na početku svog drugog mandata. 

Sudija je kasnije presudio da se njegovo ime ukloni sa umetničkog kompleksa. 

U toku je i postupak preimenovanja Međunarodnog aerodroma Palm Bič na Floridi u Trampovu čast.

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