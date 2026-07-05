Sam sebe upisao u istoriju - nova novčanica od 100 dolara sa Trampovim potpisom

Besent je na platformi X potvrdio odluku deleći objavu američkog predsednika sa fotografijom novčanice od 100 dolara na kojoj se nalazi Trampov potpis.

"Ne postoji bolji način da se obeleže istorijska dostignuća naše velike zemlje i predsednika Donalda Dž. Trampa od američkih novčanica sa njegovim potpisom, i sasvim je prikladno da se ovo istorijsko izdanje pojavi povodom 250. godišnjice države", naveo je Besent.

Kako prenosi Blumberg, američke papirne novčanice tradicionalno nose potpise ministra finansija i blagajnika SAD, a ne predsednika države.

Administracija u Vašingtonu je prošle godine dodala Trampovo ime Američkom institutu za mir, kao i u odbor Centra za scenske umetnosti Džon F. Kenedi, koji je preuzeo na početku svog drugog mandata.

Sudija je kasnije presudio da se njegovo ime ukloni sa umetničkog kompleksa.

U toku je i postupak preimenovanja Međunarodnog aerodroma Palm Bič na Floridi u Trampovu čast.

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