Sam sebe upisao u istoriju - nova novčanica od 100 dolara sa Trampovim potpisom

Besent je na platformi X potvrdio odluku deleći objavu američkog predsednika sa fotografijom novčanice od 100 dolara na kojoj se nalazi Trampov potpis.
"Ne postoji bolji način da se obeleže istorijska dostignuća naše velike zemlje i predsednika Donalda Dž. Trampa od američkih novčanica sa njegovim potpisom, i sasvim je prikladno da se ovo istorijsko izdanje pojavi povodom 250. godišnjice države", naveo je Besent.
Kako prenosi Blumberg, američke papirne novčanice tradicionalno nose potpise ministra finansija i blagajnika SAD, a ne predsednika države.
Administracija u Vašingtonu je prošle godine dodala Trampovo ime Američkom institutu za mir, kao i u odbor Centra za scenske umetnosti Džon F. Kenedi, koji je preuzeo na početku svog drugog mandata.
Sudija je kasnije presudio da se njegovo ime ukloni sa umetničkog kompleksa.
U toku je i postupak preimenovanja Međunarodnog aerodroma Palm Bič na Floridi u Trampovu čast.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)