Kako navode iz Evropske komisije, cilj novih propisa je da pametnija vozila doprinesu bezbednijim putevima i smanjenju broja saobraćajnih nesreća.

Koji sistemi postaju obavezni?

Prema novim pravilima, svi novi putnički automobili i laka komercijalna vozila moraće da imaju:

- napredni sistem automatskog kočenja u slučaju opasnosti, koji prepoznaje pešake i bicikliste;

- sistem za upozorenje na ometanje pažnje vozača;

- poboljšanu preglednost ispred vozila radi veće bezbednosti u saobraćaju;

- nove bezbednosne testove za istrošene gume i,

- proširenu površinu bezbednosnog stakla, projektovanu da pruži veću zaštitu pešacima u slučaju sudara.

Cilj je manje poginulih i povređenih na putevima

Iz Evropske komisije ističu da razvoj tehnologije omogućava da automobili aktivno pomažu vozačima u sprečavanju nesreća, posebno kada su u pitanju najugroženiji učesnici u saobraćaju, poput pešaka i biciklista, piše Blic Biznis.

Nova pravila deo su šire evropske strategije unapređenja bezbednosti u saobraćaju i razvoja inteligentnih vozila, sa ciljem da se u narednim godinama dodatno smanji broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom i teškim povredama.

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