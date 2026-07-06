Kako navode iz Evropske komisije, cilj novih propisa je da pametnija vozila doprinesu bezbednijim putevima i smanjenju broja saobraćajnih nesreća.
Koji sistemi postaju obavezni?
Prema novim pravilima, svi novi putnički automobili i laka komercijalna vozila moraće da imaju:
- napredni sistem automatskog kočenja u slučaju opasnosti, koji prepoznaje pešake i bicikliste;
- sistem za upozorenje na ometanje pažnje vozača;
- poboljšanu preglednost ispred vozila radi veće bezbednosti u saobraćaju;
- nove bezbednosne testove za istrošene gume i,
- proširenu površinu bezbednosnog stakla, projektovanu da pruži veću zaštitu pešacima u slučaju sudara.
Cilj je manje poginulih i povređenih na putevima
Iz Evropske komisije ističu da razvoj tehnologije omogućava da automobili aktivno pomažu vozačima u sprečavanju nesreća, posebno kada su u pitanju najugroženiji učesnici u saobraćaju, poput pešaka i biciklista, piše Blic Biznis.
Nova pravila deo su šire evropske strategije unapređenja bezbednosti u saobraćaju i razvoja inteligentnih vozila, sa ciljem da se u narednim godinama dodatno smanji broj saobraćajnih nezgoda sa smrtnim ishodom i teškim povredama.
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