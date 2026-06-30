Sporazum, potpisan sa Agencijom za naoružanje Državne riznice Poljske, obuhvata i paket naoružanja, obuku posada, kao i dugoročnu logističku i tehničku podršku. Saab je saopštio da će isporuke početi tokom proizvodnog procesa, dok je isporuka poslednje podmornice planirana za 2038. godinu.

Podmornica A26 projektovana je za prikrivene operacije u Baltičkom moru, gde plitke vode i gust pomorski saobraćaj znatno otežavaju njeno otkrivanje. Prema navodima kompanije Saab, podmornica je konstruisana tako da radi gotovo nečujno, uz mogućnost prikupljanja obaveštajnih podataka, nadzora, izviđanja i izvođenja borbenih pomorskih misija, piše .

Ugovor dodatno proširuje saradnju između Švedske i Poljske i van same proizvodnje podmornica. Saab će, u saradnji sa poljskom industrijom, uspostaviti kapacitete za održavanje, remont i servisiranje (MRO) u Poljskoj, kako bi se dugoročno obezbedila operativnost nove flote, piše Interesting engineering.

Jačanje odbrane Baltika

Podmornica A26 razvijena je za izvođenje višenamenskih pomorskih operacija, kombinujući stelt karakteristike sa sposobnošću prikupljanja obaveštajnih podataka bez otkrivanja. Saab ističe da je platforma posebno optimizovana za zahtevne uslove rada u Baltičkom moru.

„Izuzetna nam je čast što je Poljska odabrala Saabove podmornice kako bi unapredila svoje odbrambene sposobnosti i dodatno ojačala strateško partnerstvo između naše dve države. Tri podmornice A26 ispunjavaju sadašnje i buduće potrebe Poljske u oblasti odbrane i imaće ključnu ulogu u unapređenju bezbednosti regiona Baltičkog mora“, izjavio je Mikael Johanson, predsednik i izvršni direktor kompanije Saab.

Pored novih podmornica, Poljska će privremeno koristiti i švedsku podmornicu HMS Södermanland, na osnovu posebnog sporazuma između vlada Švedske i Poljske. Ona će služiti kao prelazno rešenje dok nova flota A26 ne bude uvedena u operativnu upotrebu.

Dug rok isporuke odražava složenost savremene izgradnje podmornica, pri čemu će isporuke pojedinih sistema i opreme teći kontinuirano sve do predaje poslednjeg plovila 2038. godine.

Konvencionalne podmornice poput A26 i dalje predstavljaju važan deo savremene pomorske strategije, jer mogu dugo da deluju u priobalnim vodama uz izuzetno nizak nivo buke. Njihova sposobnost da sprovode nadzor, prikupljaju obaveštajne podatke i odvraćaju potencijalne protivnike čini ih posebno značajnim u strateški osetljivim područjima, kakvo je Baltičko more.

Dugoročno industrijsko partnerstvo

Pored isporuke podmornica, Saab navodi da je cilj sporazuma i jačanje domaće odbrambene industrije Poljske. Uspostavljanjem lokalnih kapaciteta za održavanje, remont i servisiranje, Poljska ratna mornarica moći će da održava podmornice u zemlji, čime će se smanjiti zavisnost od inostrane tehničke podrške.

Program obuke, koji je deo ugovora, trebalo bi da osposobi poljske posade i tehničko osoblje za upravljanje i održavanje nove flote tokom njenog celokupnog radnog veka.

Ova narudžbina dodatno učvršćuje poziciju kompanije Saab na svetskom tržištu podmornica. Kompanija proizvodi napredne podvodne sisteme i odbrambene tehnologije za vojne korisnike širom sveta, a model A26 predstavlja njenu najnoviju generaciju konvencionalnih podmornica, razvijenu s posebnim naglaskom na preživljavanje u borbenim uslovima, prikrivenost i operativnu fleksibilnost.

Očekuje se da će nova flota imati centralnu ulogu u modernizaciji poljske ratne mornarice, u trenutku kada države regiona Baltičkog mora nastavljaju da ulažu značajna sredstva u unapređenje pomorske bezbednosti i podvodnih vojnih sposobnosti.

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