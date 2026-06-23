"Mi, akcionari, danas u Poršeu vidimo krš", rekao je Ingo Špajh iz investicionog fonda Deka na virtuelnoj skupštini akcionara.

Hendrik Šmit iz fonda DWS stanje kapitala Poršea opisuje kao snažno preticanje koje se završilo kvarom na ivici puta.

Konkretno, naveo je Špajh, od izlaska na Frankfurtsku berzu 2022. akcije Poršea su, sve sa dividendama, ostale 146 procentnih poena ispod indeksa DAX, piše dpa.

On je upozorio da je kompanija izgubila poverenje investitora jer uprava nije ispunila nijedno od obećanja uoči izlaska na berzu. "Ovo nije ciklični pad, nego strukturni problem", rekao je.

Na meti se posebno našao upravni odbor, jer je, prema oceni akcionara, promašio strategiju u razvoju električnog automobila.

Markus Kinle iz Udruženja za zaštitu investitora je situaciju, pak, povezao sa slikom tri majmuna.

"Ne čujem, ne vidim, ne govorim. Moglo bi se reći samo da nedostaje četvrti majmun, koji kaže 'ništa ne razumem'".

Istovremeno, akcionari su uglavnom pozdravili plan restrukturiranja koji je pokrenuo novi prvi čovek kompanije, Mihael Lajters. Ova godina biće u znaku novog pozicioniranja Poršea, rekao je Lajters.

"Značajno poboljšanje poslovnih performansi doći će pre svega sa našim budućim proizvodima", dodao je, naglašavajući da za to treba vremena.

Porše je u koncernu Folksvagen godinama služio kao krava muzara, ali je prošle godine potonuo duboko u krizu.

Neto dobit je pala za oko 91 odsto, na 310 miliona evra, uz pad prodaje u Kini, carinsku politiku SAD i slabu tražnju za električnim modelima.

Strateški zaokret ka razvoju i proizvodnji više modela sa benzinskim motorom koštao je milijarde evra. Negativni trend Poršea zadržao se i u prvom kvartalu 2026.



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