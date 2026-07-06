Nakon oko sedam sati razmatranja u koalicionom odboru, Fridrih Merc (CDU) predstavio je paket reformi od 34 tačke pod nazivom „Program za ekonomski oporavak i zapošljavanje“. Tačka 24 se odnosi na otvaranje pekara, poslastičarnica i biblioteka nedeljom. „Želimo da podignemo Nemačku na noge“, izjavio je kancelar, nazivajući to „dobrim danom za Nemačku“.



Zakon o radnom vremenu trenutno dozvoljava pekarama da rade samo tri sata nedeljom za proizvodnju i isporuku. Kompanije sa kafićima zaobilaze ovo pravilo Zakonom o ugostiteljstvu. Tradicionalne zanatske pekare bez mesta za sedenje su u nepovoljnom položaju u poređenju sa velikim lancima.



Koalicija planira da proširi Član 10 Zakona o radnom vremenu. U budućnosti će pekare moći da zapošljavaju svoje osoblje do osam sati nedeljom i praznicima – poput bolnica ili restorana. Bibliotekama će biti data fleksibilnost od šest sati. Datum stupanja na snagu je 1. januar 2027. godine.

Savezne države odlučuju o vremenu zatvaranja prodavnica – Bavarska se uzdržava

Savezni propis se odnosi samo na zakon o radnom vremenu. Da li pekare zaista mogu da prodaju nedeljom određuje Zakon o zatvaranju prodavnica – stvar pojedinačnih pokrajina od 2006. godine. Nemačka vlada otvara svoja vrata svima, ali svaka savezna država mora sama da prođe kroz to.



Bavarska je bila poslednja država koja je usvojila svoj Zakon o zatvaranju prodavnica, tek 1. avgusta 2025. godine. On i dalje dozvoljava pekarama da rade samo tri sata nedeljom. Ako Berlin ublaži svoj zakon o radnom vremenu, dok Minhen zadrži ograničenja u pogledu vremena zatvaranja prodavnica, nastaje kontradikcija: osoblje može da radi ceo dan nedeljom, ali kupci mogu biti usluženi samo tri sata.



Prema nemačkim medijima, sveobuhvatnija reforma zakona o radnom vremenu je odložena. Merc je najavio da bi novi zakon o radnom vremenu trebalo da se „razmatra negde ovog leta“.

Šta potrošači treba sada da znaju?

Neće biti neposrednih promena. Radno vreme bi se moglo promeniti najranije od 1. januara 2027. – pa čak i tada, samo tamo gde odgovarajuća savezna država prilagodi svoje propise o zatvaranju prodavnica. U Bavarskoj se verovatno ništa neće promeniti u početku, dok ova savezna država ne revidira svoj zakon.

Promene brinu pekare

U drugim nemačkim saveznim državama bez restriktivnih propisa, pekare bi mogle dobiti znatno veću fleksibilnost: duže radno vreme, fleksibilnije isporuke hotelima, bolnicama i benzinskim pumpama i kraj nelojalne konkurencije između malih zanatskih preduzeća i velikih lanaca kafića.



Katolički radnički pokret (KAB) već je upozorio na slabljenje zakona o nedeljnom poslovanju i povećano opterećenje radnika kada se uvede bavarski zakon o zatvaranju prodavnica, javljaju nemački mediji.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.