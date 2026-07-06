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Nema više zloupotreba - trgovci su sada u obavezi da kvarljivu robu plate u roku od 30 dana 

Savet Komisije za zaštitu konkurencije doneo Uputstvo o nepoštenim trgovačkim praksama, koje sprečava zloupotrebe trgovaca prema dobavljačima.

Autor:  Biljana Delibašić
06.07.2026.11:47
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Nema više zloupotreba - trgovci su sada u obavezi da kvarljivu robu plate u roku od 30 dana 
Foto: Shutterstock
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Lako kvarljive poljoprivredne i prehrambene proizvode trgovci sada moraju plaćati u roku od 30 dana, a produženje rokova nikako nije dozvoljeno, predviđeno je u Uputstvu o nepoštenim trgovačkim praksama, koje je usvojio Savet Komisije za zaštitu konkurencije, a koje je stupilo na snagu 3. jula.

Uputstvo, kojim se detaljnije uređuje primena Zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda, predviđa i da je rok za plaćanje ostalih proizvoda 60 dana. Nepoštenom trgovačkom praksom smatra se i otkazivanje narudžbina kvarljive robe manje od 30 dana pre isporuke, osim u slučajevima više sile.

Otkazivanje narudžbina

U ovom dokumentu je detaljno objašnjeno koji proizvodi se smatraju kvarljivim kako ne bi bilo nikakve zabune.

"Kvarljivim proizvodima, u smislu ove odredbe, smatraju se oni koji su tako obeleženi u Listi proizvoda koju donosi Vlada. Izričit pristanak snabdevača, komercijalno opravdani razlozi ili uobičajna poslovna praksa ne mogu biti razlozi za produženje roka", piše u Uputstvu.

Kao nepoštena trgovačka praksa definiše se i otkazivanje narudžbina kvarljive robe manje od 30 dana pre isporuke, osim u slučajevima više sile. Trgovci će odgovarati i ukoliko otkažu porudžbinu ranije, ako dobavljač zbog toga objektivno ne može da pronađe drugog kupca i pretrpi štetu.

Novim pravilima zabranjene su jednostrane izmene ugovora bez saglasnosti dobavljača, a svi dogovori moraju imati pisani trag, uključujući i elektronsku poštu. Kao nepoštena praksa smatraće se i osporavanje usmeno dogovorenih narudžbina nakon isporuke robe.

"Nepoštenom trgovačkom praksom smatra se postupanje kupca koji, iako postoji pisani okvirni ugovor, pojedinačne narudžbine vrši usmenim putem, a nakon izvršene isporuke osporava naručenu količinu, cenu ili druge bitne elemente, pozivajući se na nedostatak pisanog traga", navedeno je u Uputstvu.

Uputstvo zabranjuje i prebacivanje troškova reklamacija na dobavljače kad oni nisu odgovorni za nastali problem, kao i zahtevanje novca ili robe zbog proširenja ili preuređenja prodajne mreže trgovca.

Uređuje se tržište

Vesna Perinčić, predsednica Upravnog odbora Republičke unije potrošača, ističe da je Uputstvo nadogradnja donetog Zakona o nepoštenim trgovačkim praksama, koji je vrlo bitan jer se prvi put na ovaj način uređuje tržište kod nas.

- To na tržištu donosi uređenost zato što su dobavljači na neki način bili uslovljavani od trgovaca odnosno kupaca njihove robe, nisu se poštovali rokovi, roba se kvarila i na ovaj način su zaštićeni snabdevači. Sada rok za plaćanje kvarljive robe ne sme biti duži od 30 dana, ne sme biti ucene u smislu da se postavljaju dodatni uslovi koje dobavljači moraju da ispoštuju ako žele da im trgovac tu robu plasira. Ne sme da se smanjuje količina ranije ugovorene isporuke robe - objašnjava Perinčić, piše Kurir Biznis.

Prema njenim rečima, svaki zaposleni koji primeti nepoštenu trgovačku praksu može to da prijavi i da dobije pet odsto od naplaćene kazne koja se izrekne tom trgovcu.

- Termin uzbunjivača se prvi put uvodi kod nas i to je vrlo značajno jer će uticati i na potrošače, neće se naduvavati cene, dobavljači neće unapred uračunavati izdatke koje su imali ranije prema trgovcima i cene će biti niže za kupce - naglašava Perinčić.

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plaćanje roba Trgovci kvarljiva roba

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