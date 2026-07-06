Mnogi ne znaju da Srbija krije ovakav raj - tirkizno jezero i noćenje već od 4.694 dinara

Smešteno na svega petnaestak kilometara od Bora, okruženo četinarskom šumom i planinskim predelima, godinama važi za jedno od najčistijih veštačkih jezera u Srbiji.

Na nadmorskoj visini od oko 400 metara, u podnožju Crnog vrha, ovo jezero pruža idealne uslove za odmor tokom najtoplijih letnjih dana. Privlači porodice, kampera, ribolovce, bicikliste i sve one koji žele da provedu nekoliko dana u prirodi, daleko od gradske vreve.

Tirkizna voda i planinski vazduh

Borsko jezero nastalo je 1959. godine pregrađivanjem planinskih rečica za potrebe Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Vremenom je priroda potpuno promenila njegov izgled, pa danas predstavlja jednu od najlepših turističkih destinacija istočne Srbije.

Planinska voda koja se sliva sa okolnih masiva izuzetno je bistra, a jezero je okruženo gustim pojasom četinarskih i listopadnih šuma. Već pri dolasku oseća se miris borove šume i svež planinski vazduh, dok pogled puca na tirkiznu površinu vode.

Tokom leta temperatura vode dostiže prijatnih 25 do 26 stepeni Celzijusa, što ga čini odličnim izborom za kupanje i osveženje.

Idealno za šetnju, biciklizam i odmor u prirodi

Pored kupanja, Borsko jezero nudi uređene pešačke i trim staze, kao i rute koje prate trasu nekadašnje crnovrške pruge, zbog čega je posebno zanimljivo ljubiteljima šetnje i biciklizma.

U gradu koji Srbi vole, i dalje postoji zid na plaži koji razdvaja muškarce i žene, više o tome pročitajte OVDE.

U neposrednoj blizini nalazi se i Brestovačka Banja, poznata po termalnim izvorima još iz vremena kneza Miloša, pa posetioci mogu spojiti odmor na jezeru sa obilaskom jednog od najstarijih banjskih lečilišta u Srbiji.

Koliko košta smeštaj?

Smeštaj na Borskom jezeru dostupan je za različite budžete.

Prema aktuelnoj ponudi:

vikendice se mogu iznajmiti već od 4.694 dinara po noćenju;

stanovi sa obezbeđenim parkingom koštaju od 5.868 dinara;

apartmani su dostupni po približno istoj ceni.

Zahvaljujući pristupačnim cenama, čistoj vodi i prijatnoj planinskoj klimi, Borsko jezero iz godine u godinu privlači sve veći broj domaćih turista koji traže miran letnji odmor u prirodi.

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