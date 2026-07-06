EUR EUR 117,01 117,37din 117,72
USD USD 102,16 102,47din 102,77
CAD CAD 72,15 72,36din 72,58
AUD AUD 70,91 71,12din 71,34
GBP GBP 136,63 137,04din 137,46
CHF CHF 127,35 127,74din 128,12
KURSNA LISTA

Turizam

Mnogi ne znaju da Srbija krije ovakav raj - tirkizno jezero i noćenje već od 4.694 dinara

Ako ovog leta tražite beg od vrućina, gužvi i prepunih plaža, Borsko jezero moglo bi da bude pravo iznenađenje.

Autor:  Nina Stojanović
B9206.07.2026.10:31
0
Mnogi ne znaju da Srbija krije ovakav raj - tirkizno jezero i noćenje već od 4.694 dinara
Foto: Shutterstock / Mirko Kuzmanovic
Teški dani za luksuznog proizvođača - Porše smanjuje broj zaposlenih
Foto: Michael John Manning/Shutterstock
 Teški dani za luksuznog proizvođača - Porše smanjuje broj zaposlenih
Prethodna vest
Jovanović na Prvom globalnom dijalogu UN o upravljanju veštačkom inteligencijom u Ženevi
Foto: Amir Hamzagic
 Jovanović na Prvom globalnom dijalogu UN o upravljanju veštačkom inteligencijom u Ženevi
Sledeća vest

Smešteno na svega petnaestak kilometara od Bora, okruženo četinarskom šumom i planinskim predelima, godinama važi za jedno od najčistijih veštačkih jezera u Srbiji.

Na nadmorskoj visini od oko 400 metara, u podnožju Crnog vrha, ovo jezero pruža idealne uslove za odmor tokom najtoplijih letnjih dana. Privlači porodice, kampera, ribolovce, bicikliste i sve one koji žele da provedu nekoliko dana u prirodi, daleko od gradske vreve.

Tirkizna voda i planinski vazduh

Borsko jezero nastalo je 1959. godine pregrađivanjem planinskih rečica za potrebe Rudarsko-topioničarskog basena Bor. Vremenom je priroda potpuno promenila njegov izgled, pa danas predstavlja jednu od najlepših turističkih destinacija istočne Srbije.

Planinska voda koja se sliva sa okolnih masiva izuzetno je bistra, a jezero je okruženo gustim pojasom četinarskih i listopadnih šuma. Već pri dolasku oseća se miris borove šume i svež planinski vazduh, dok pogled puca na tirkiznu površinu vode.

Tokom leta temperatura vode dostiže prijatnih 25 do 26 stepeni Celzijusa, što ga čini odličnim izborom za kupanje i osveženje.

Idealno za šetnju, biciklizam i odmor u prirodi

Pored kupanja, Borsko jezero nudi uređene pešačke i trim staze, kao i rute koje prate trasu nekadašnje crnovrške pruge, zbog čega je posebno zanimljivo ljubiteljima šetnje i biciklizma.

U gradu koji Srbi vole, i dalje postoji zid na plaži koji razdvaja muškarce i žene, više o tome pročitajte OVDE

U neposrednoj blizini nalazi se i Brestovačka Banja, poznata po termalnim izvorima još iz vremena kneza Miloša, pa posetioci mogu spojiti odmor na jezeru sa obilaskom jednog od najstarijih banjskih lečilišta u Srbiji.

Koliko košta smeštaj?

Smeštaj na Borskom jezeru dostupan je za različite budžete.

Prema aktuelnoj ponudi:

  • vikendice se mogu iznajmiti već od 4.694 dinara po noćenju;
  • stanovi sa obezbeđenim parkingom koštaju od 5.868 dinara;
  • apartmani su dostupni po približno istoj ceni.

Zahvaljujući pristupačnim cenama, čistoj vodi i prijatnoj planinskoj klimi, Borsko jezero iz godine u godinu privlači sve veći broj domaćih turista koji traže miran letnji odmor u prirodi.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
 
Srbija Turizam borsko jezero

Povezane vesti

Luksuzni biser Jadrana otvorio vrata - turisti plaćaju 25 evra za obilazak
Foto: Ugorenkov Aleksandr/Shutterstock

Luksuzni biser Jadrana otvorio vrata - turisti plaćaju 25 evra za obilazak

10:42 | 0
Dobra vest za poljoprivredu - pšenice dovoljno za domaće potrebe i izvoz
Foto: Maria Sbytova/Shutterstock

Dobra vest za poljoprivredu - pšenice dovoljno za domaće potrebe i izvoz

09:56 | 0
Turista sa Floride nije mogao da veruje šta ga je dočekalo u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock / xbrchx

Turista sa Floride nije mogao da veruje šta ga je dočekalo u Hrvatskoj

09:48 | 0
Jedan film proslavio je ovaj italijanski gradić - danas je među najtraženijim destinacijama
Foto: Czerep rubaszny/Shutterstock

Jedan film proslavio je ovaj italijanski gradić - danas je među najtraženijim destinacijama

08:36 | 0
Nastavlja se gradnja auto-puta Rača-Bijeljina - Srbija obezbedila 1,17 milijardi dinara
Foto: AstroStar/Shutterstock

Nastavlja se gradnja auto-puta Rača-Bijeljina - Srbija obezbedila 1,17 milijardi dinara

08:18 | 0
Komentari (0)

Turizam

Luksuzni biser Jadrana otvorio vrata - turisti plaćaju 25 evra za obilazak
Foto: Ugorenkov Aleksandr/Shutterstock

Luksuzni biser Jadrana otvorio vrata - turisti plaćaju 25 evra za obilazak

10:42 Turizam
Turista sa Floride nije mogao da veruje šta ga je dočekalo u Hrvatskoj
Foto: Shutterstock / xbrchx

Turista sa Floride nije mogao da veruje šta ga je dočekalo u Hrvatskoj

09:48 Turizam
Jedan film proslavio je ovaj italijanski gradić - danas je među najtraženijim destinacijama
Foto: Czerep rubaszny/Shutterstock

Jedan film proslavio je ovaj italijanski gradić - danas je među najtraženijim destinacijama

08:36 Turizam
U gradu koji Srbi vole, i dalje postoji zid na plaži koji razdvaja muškarce i žene
Foto: Mazur Travel / Shutterstock.com

U gradu koji Srbi vole, i dalje postoji zid na plaži koji razdvaja muškarce i žene

15:08 Turizam
Rimljani su ovo znali pre 2000 godina - plivanje u ovim tirkiznim bazenima je potpuno besplatno
Foto: fokke baarssen/shutterstock

Rimljani su ovo znali pre 2000 godina - plivanje u ovim tirkiznim bazenima je potpuno besplatno

18:50 Turizam
Crna Gora steže kontrolu usred sezone - inspekcije pojačale kontrole, kazne samo pljušte
Foto: Ronin83/Shutterstock

Crna Gora steže kontrolu usred sezone - inspekcije pojačale kontrole, kazne samo pljušte

17:05 Turizam
Šta ako ostanete bez pasoša u Grčkoj - detaljan vodič kroz proceduru 
Shutterstock/justit

Šta ako ostanete bez pasoša u Grčkoj - detaljan vodič kroz proceduru 

15:43 Turizam
Paprene smokve i jeftin paradajz - kakve vas cene čekaju na grčkim pijacama ove sezone
Foto: Salvador Aznar/Shutterstock

Paprene smokve i jeftin paradajz - kakve vas cene čekaju na grčkim pijacama ove sezone

12:56 Turizam
Od 14 do 17 sati ovde gotovo niko ne radi - mnogi misle da je lenjost, ali istina je drugačija
Foto: Shutterstock / Sharkshock

Od 14 do 17 sati ovde gotovo niko ne radi - mnogi misle da je lenjost, ali istina je drugačija

11:59 Turizam
Ne propustite vaučer od 10.000 dinara - objavljen kompletan vodič, ove godine važe i nova pravila
Foto: Shutterstock / Denis Belitsky

Ne propustite vaučer od 10.000 dinara - objavljen kompletan vodič, ove godine važe i nova pravila

10:00 Turizam

Najnovije

Najčitanije

23min

Stižu propisi - Nemci ukidaju ograničenje od 3 sata 

1H

Luksuzni biser Jadrana otvorio vrata - turisti plaćaju 25 evra za obilazak

1H

Jovanović na Prvom globalnom dijalogu UN o upravljanju veštačkom inteligencijom u Ženevi

1H

Mnogi ne znaju da Srbija krije ovakav raj - tirkizno jezero i noćenje već od 4.694 dinara

1H

Teški dani za luksuznog proizvođača - Porše smanjuje broj zaposlenih

21H

Važno objašnjenje stiglo iz PIO fonda - da li se ugovor o delu računa u radni staž

1D

Odlične lokacije, jeftini stanovi u Beogradu - zvuči sjajno, ali postoji problem

23H

Bračni par otišao u penziju sa 40 - otkrili su sistem štednje koji im je doneo slobodu

1D

Neobičan oglas za posao u Rusiji - ne treba iskustvo, plata 1.950 dolara

24H

Povećajte trajno svoju penziju - uslovi su jednostavni, posle godinu dana možete očekivati povišicu

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,01 117,37 117,72
USD USD 102,16 102,47 102,77
CAD CAD 72,15 72,36 72,58
AUD AUD 70,91 71,12 71,34
GBP GBP 136,63 137,04 137,46
CHF CHF 127,35 127,74 128,12

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 55.643,00 €
ETH ETH 1.562,97 €
LTC LTC 39,74 €
DOT DOT 0,77 €
BCH BCH 211,79 €
LINK LINK 7,05 €
BNB BNB 514,98 €
XMR XMR 284,84 €
Powered by CoinGecko API