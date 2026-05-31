Nešto se tu ne uklapa - imaju 3 miliona nezaposlenih, a stalno traže radnike

Broj nezaposlenih je i dalje za 31.000 veći nego 12 meseci ranije, saopštio je BA.

Stopa nezaposlenosti je pala za 0,1 procentni poen u odnosu na prethodni mesec na 6,3 procenta. Porasla je za 0,1 procentni poen u odnosu na prethodnu godinu.

Brojka od tri miliona nezaposlenih je važan pokazatelj u javnoj debati o zdravlju domaće ekonomije. Pad ispod praga je mali i zakasneo.

"Uprkos padu nezaposlenosti, prolećno buđenje ekonomije je ove godine propalo", rekla je izvršna direktorka BA Andrea Nales. U svakom slučaju, takve brojke ne najavljuju preokret, piše Feniks magazin, prenosi B92.

Iako je stopa nezaposlenosti porasla u odnosu na prethodnu godinu, broj otvorenih, ali nepopunjenih radnih mesta porastao je za 8.000 na 643.000. To ukazuje na uravnoteženu, slabu potražnju za radnom snagom.

U maju je 1,073 miliona ljudi primalo naknadu za nezaposlenost, što je 113.000 više nego 12 meseci ranije. Istovremeno, broj ljudi koji primaju socijalnu pomoć opao je za 103.000 na 3,83 miliona.

199.000 mladih ljudi tražilo je posao na tržištu rada za prakse, iako se broj ponuđenih mesta blago povećao od maja 2025. na 382.000. Razlika ostaje velika jer mladi ljudi često nisu u mogućnosti da prihvate prakse koje su daleko od njihovog mesta stanovanja.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

