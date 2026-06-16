Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je da je realno očekivati da roming sa EU bude ukinut do kraja godine ili početkom 2027. godine.

Evropska komisija u narednom periodu treba da potpiše sporazume sa zemljama Zapadnog Balkana, nakon čega sledi usklađivanje zakonodavstva i primena novih pravila koja će važiti za sve operatere.

„Ostale su zemlje Zapadnog Balkana i Evropska komisija sada treba da napravi bilateralne sporazume sa svakom zemljom, što se nadam da će brzo uraditi. Posle potpisivanja sporazuma, roming pravila se implementiraju u zakon, na šta je naša država i spremna, a moraju da se implementiraju u zakon da bi bila obaveza svakog operatera“, naveo je Lučić za RTS.

Dodao je da svi operateri u Evropi već imaju taj servis, a da u regionu postoji mala roming zona zemalja Zapadnog Balkana.

Lučić je istakao da će ukidanje rominga važiti za sve korisnike i za sve pakete operatera.

„To znači da paket koji ima u Srbiji, korisnik će koristiti bilo gde, taj paket se 'ponaša kao kod kuće'. Ako imate, recimo, paket od 1 GB u Srbiji, trošite ga bilo gde pod istim cenama i nećete morati da vodite računa da li ste se povezali na nekog drugog operatera dok ste u inostranstvu. Zato je dobar taj servis, zato što je zakonska obaveza svih operatera u Evropi da mogu da ga primenjuju za sve operatere koji su u zoni“, objasnio je Lučić.

Model „Roming kao kod kuće“ u Evropskoj uniji primenjuje se od 2017. godine i omogućava korisnicima da u drugim državama koriste svoje domaće pakete bez dodatnih naknada. Ukoliko budu završeni svi potrebni sporazumi i zakonske procedure, isto pravilo moglo bi uskoro da važi i za građane Srbije.

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