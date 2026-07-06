Glamočić je rekao da se očekuje da će prosečan prinos pšenice biti na nivou prošlogodišnjeg koji je, kako je rekao, bio odličan. ''Ekstremno niski prinosi su od 3,5 do četiri tone, i to su pojedinačni slučajevi, uglavnom u delu Banata, ali ima prinosa i od 10, 11, 12 tona po hektaru, tako da će prosek biti oko šest tona. Ove godine je pšenice više zasejano, pošto je tolerantnija na sušu, manji je rizik u odnosu na kukuruz'', rekao je Glamočić za televiziju K1.

Govoreći o formiranju cene na berzi, ukazao je da cenu poljoprivrednih proizvoda kao što su pšenica, kukuruz, soja i suncokret ne formira država već ''veliki igrači'' na tržištu, poput zemalja Južne Amerike, SAD, Rusije.

''Tu se formira cena, a ono što mi možemo da uradimo je maksimalna primena najmodernijih tehnologija: agrotehnike, đubriva, zaštite, sve što možemo, jer što je veći prinos, cena je konkurentnija'', rekao je Glamočić i dodao da je trenutna cena pšenice na berzi oko 20 dinara.

Glamočić je rekao da država izdvaja najveći deo podsticajnih sredstava upravo za poljoprivredu da bi se sačuvala sela i podržali poljoprivrednici, i dodao da Srbija izdvaja 7,2 odsto budžeta za poljoprivredu, dvostruko više od zemalja u okruženju, i da ima tri puta veći budžet od nacionalnih budžeta zemalja EU.

Naveo je i da poljoprivrednici dobijaju deo sredstava i iz Ministarstva finansija - refakciju za gorivo.

"Morali smo malo da smanjimo kad je snižena akciza zbog svega što se dešavalo, ali pre neki dan je povrat ponovo na 50 dinara. Mnogi ne znaju da je za poljoprivrednike gorivo na pumpi jeftinije, 184 dinara, a na to dobijaju i povrat od 50 dinara, a uskoro će to možda biti i više od 50 dinara'', rekao je Glamočić.

Rekordna ulaganja i visoki prinosi, država pojačava podršku

Ministar je kazao da novac koji se daje za poljoprivredu nije ''dobro raspoređen'' i dodao da je namera da poljoprivrednici koji se bave povrtarstvom, voćarstvom, cvećarstvom i stočarstvom dobijaju veće podsticaje od onih koji uzgajaju pšenicu ili kukuruz.

''U narednom periodu ćemo sredstva stimulisati da onaj ko se bavi povrtarstvom ili voćarstvom dobije po hektaru više nego onaj što radi pšenicu i kukuruz. Ako proizvodite pšenicu i kukuruz, imate prihode 1.500 do 2.000 evra maksimum godišnje. Ako radite povrtarstvo ili voćarstvo, možete imati 10, 15, 20, 50, pa do 100.000 evra po hektaru prihoda. Zamislite koliko bi država bila bogatija i onda kažemo: 'Pa zašto nismo kao Holandija'. Pa upravo zato što se moramo usmeriti, ja stalno govorim - morate se prestrojavati, ulaziti u intenzivnije delatnosti", rekao je Glamočić.

On smatra da Srbija ne treba da bude izvoznik žitarica i dodao da viškovi pšenica mogu da se upotrebe ne samo za ishranu stoke već da se iskoristi i za otvaranje novih pogona za proizvodnju testenina, a da se kukuruz upotrebi u ishrani stoke i pojača izvoz mesa, mleka, jaja.

Glamočić je rekao da je pre pet godina Srbija izvozila 28 odsto prerađenih poljoprivrednih proizvoda, a da je izvoz dostigao 42 odsto, navodeći da su tome doprineli sporazumi o slobodnoj trgovini koje imamo sa Kinom, Rusijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima...

''Biće i novih sporazuma, sad završavamo sa Korejom, radimo na sporazumu sa Gruzijom. Naša jabuka je nekada išla samo za Rusiju, danas ide u oko 50 zemalja. Mi smo naše tržište veoma ozbiljno raširili, samo mora da se radi'', rekao je Glamočić.

Na pitanje o najavljenom protestu malinara, ministar je rekao da oni očekuju veću cenu po kilogramu.

''Međutim, kada se pogledaju prinosi i cena koštanja, i dalje zarade ima. Naravno, njihovo je pravo, ali zašto ih molim da budu razumni i da se uzdrže od ulice - jer određeni zloupotrebljavaju tuđu muku. Tamo je 90 odsto ljudi koji se zaista bave time i oni imaju dobru nameru, ali ima onih koji gledaju da takav skup zloupotrebe, ispolitizuju, da od toga naprave scene'', rekao je Glamočić.

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