Govoreći na konferenciji za medije, Starmer je istakao da društvene mreže imaju negativan uticaj na mlade i da država mora odlučno da reaguje.

"Vođenje države uvek je pitanje izbora, a meni je jasno da je potpuna zabrana pravi put", rekao je Starmer, prenosi Skaj njuz.

Premijer je upozorio da društvene mreže doprinose porastu uznemiravanja među decom, izloženosti štetnim sadržajima i problemima sa mentalnim zdravljem.

"Neću praviti kompromise kada je reč o bezbednosti i sreći naše dece i zato ova zabrana mora da bude sprovedena. I biće sprovedena", poručio je britanski premijer.

Nova pravila i za gejming platforme

Starmer je najavio da će i platforme koje nisu obuhvaćene opštom zabranom, uključujući pojedine gejming servise, morati da uvedu dodatne zaštitne mere.

Cilj je da se spreči komunikacija dece sa nepoznatim osobama putem interneta i dodatno poveća bezbednost najmlađih korisnika.

Premijer je naglasio da eventualni pokušaji zaobilaženja zabrane ne smeju biti razlog da država odustane od njenog sprovođenja.

"Ovo će našu decu učiniti srećnijom. Daćemo im više vremena, više sigurnosti, više slobode da odrastaju i više prilika. To je, na kraju krajeva, ono za šta se ova vlada zalaže", zaključio je Starmer.

Jedna od najstrožih mera u Evropi

Ukoliko bude sprovedena, zabrana bi mogla da predstavlja jednu od najradikalnijih mera protiv društvenih mreža u Evropi.

Stručnjaci ocenjuju da bi ovakav potez mogao značajno da promeni način na koji čitava generacija dece koristi internet, ali i da podstakne druge države da razmotre slična ograničenja u cilju zaštite maloletnika na internetu, prenosi Telegraf Biznis.

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