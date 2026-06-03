Evropska komisija upozorava da bi stotine hiljada radnih mesta širom Evropske unije mogle da budu ugrožene u narednim godinama usled visokih cena energije, industrijskog restrukturiranja i zelene tranzicije, pokazuju podaci iz paketa preporuka za države članice.



Prema dokumentima u koje je imao uvid Politiko, zvanični Brisel procenjuje da bi samo pritisak izazvan rastom cena energije tokom 2026. godine mogao da dovede u pitanje čak 560.000 radnih mesta.



Sektori koji su najviše na udaru su građevinarstvo, metalska industrija, hemijska industrija i transport.



Istovremeno, Evropska komisija upozorava da je evropska automobilska industrija suočena sa dubokim promenama zbog prelaska sa motora sa unutrašnjim sagorevanjem na električna vozila i rastuće konkurencije iz Kine, a u ovom sektoru ugroženo oko 600.000 radnih mesta.



Pritisak se oseća i u drugim strateškim granama industrije.



U sektoru proizvodnje baterija riziku je izloženo oko 85.000 radnih mesta, dok se u evropskoj solarnoj industriji procenjuje da je ugroženo gotovo 59.000 poslova.



Kako navodi EK, dodatnih 4.500 radnih mesta moglo bi da bude pogođeno merama dekarbonizacije u industriji čelika.



Komisija je istovremeno pogoršala prognoze za tržište rada. Dok je prošle jeseni očekivala stopu nezaposlenosti od 5,9 odsto u 2026. i 5,8 odsto u 2027. godini, sada procenjuje da će nezaposlenost iznositi šest odsto u obe godine, piše 24sedam.



Brisel upozorava i na rast fiskalnih pritisaka, pošto očekuje se da će zbirni budžetski deficit država članica Evropske unije porasti sa 3,1 odsto BDP-a u 2025. na 3,5 odsto u 2026. i 3,6 odsto u 2027. godini.



Izvršna potpredsednica Evropske komisije za veštine, zapošljavanje i socijalna prava Roksana Minzatu ocenila je da evropska konkurentnost ne može da se gradi samo na tehnologiji, kapitalu i regulativi.



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