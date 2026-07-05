Temu groznica drma sve - i najbogatija zemlja kupuje kod njih

Prema procenama za 2025. godinu, prihod ove platforme za elektronsku trgovinu u Švajcarskoj je dostigao milijardu švajcarskih franaka (oko 1,09 milijardi evra), što je meteorski rast za period od tri godine, prenosi Swissinfo.

"Sa ulaskom Temua na rang listu, ovo je prvi put da su četiri igrača premašila promet od milijardu švajcarskih franaka", kazao je konsultant i suvlasnik Karpatije Dejvid Morant.

Morant je istakao da je veliki deo rasta pokrenut od strane dve kompanije, Galaksusa i Temua, koji su zajedno generisali dodatnih 950 miliona švajcarskih franaka prihoda za trgovinu preko interneta u Švajcarskoj.

Za razliku od Amazona, koji već nekoliko godina stagnira, kineska platforma je uspela da pridobije švajcarske kupce prilagođavajući se njihovim očekivanjima, navodi Svisinfo, prenosi Tanjug.

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