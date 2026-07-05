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Temu groznica drma sve - i najbogatija zemlja kupuje kod njih

Kineska platforma Temu, koja je pokrenuta u Švajcarskoj u aprilu 2023. godine, danas je među pet najboljih onlajn trgovaca u Švajcarskoj, prema godišnjoj rang listi koju je objavila konsultantska firma Karpatija (Carpathia).

 

Autor:  Stanko Stamenković
05.07.2026.11:00
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Temu groznica drma sve - i najbogatija zemlja kupuje kod njih
Foto: Unsplash
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Prema procenama za 2025. godinu, prihod ove platforme za elektronsku trgovinu u Švajcarskoj je dostigao milijardu švajcarskih franaka (oko 1,09 milijardi evra), što je meteorski rast za period od tri godine, prenosi Swissinfo.

"Sa ulaskom Temua na rang listu, ovo je prvi put da su četiri igrača premašila promet od milijardu švajcarskih franaka", kazao je konsultant i suvlasnik Karpatije Dejvid Morant.

Morant je istakao da je veliki deo rasta pokrenut od strane dve kompanije, Galaksusa i Temua, koji su zajedno generisali dodatnih 950 miliona švajcarskih franaka prihoda za trgovinu preko interneta u Švajcarskoj.

Za razliku od Amazona, koji već nekoliko godina stagnira, kineska platforma je uspela da pridobije švajcarske kupce prilagođavajući se njihovim očekivanjima, navodi Svisinfo, prenosi Tanjug. 

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Švajcarska Onlajn kupovina Temu

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