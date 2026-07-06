Autobianchi je brend osnovan 1955. godine kao zajedničkom projektu kompanija Bianchi, Pirelli i Fiat. Postao je poznat po malim gradskim automobilima, a najveći uspeh ostvario je model A112, proizveden u više od 1,2 miliona primeraka između 1969. i 1986. godine.

Sama marka ugašena je 1995, ali Stellantis i dalje poseduje prava na njeno ime, prenosi Revijahak.

Šta da očekujemo?

Umesto potpunog oživljavanja brenda, Stellantis će oznaku Autobianchi iskoristiti za specijalnu verziju najstarijeg modela u Fiatovoj ponudi. Špijunski fotografi italijanskog magazina "Quattroruote" snimili su kamuflirani prototip sa natpisom "Tributo Autobianchi" na zadnjim vratima, a čini se da je zasnovan na verziji Pandine Cross.

Očekuju se diskretne stilske izmene poput drugačijeg prednjeg branika, novih aluminijumskih felni i retro bež-braon boje inspirisane nekadašnjim Autobianchi modelima. I enterijer bi trebalo da dobije posebne detalje i nove materijale sa retro prizvukom.

Ispod karoserije neće biti velikih promena. Pandina će zadržati poznati 1,0-litarski trocilindarski blagi hibridni Firefly motor sa 70 KS, koji snagu prenosi na prednje točkove preko šestostepenog manuelnog menjača.

Zašto baš sada?

Postavlja se pitanje zašto Fiat vraća ime koje nije korišćeno više od tri decenije na automobilu čija platforma datira još iz 2011. godine.

Odgovor bi mogao da leži u italijanskim propisima o zaštiti robnih marki. Naime, proizvođač koji duže vreme ne koristi istorijski zaštitni znak na serijskom vozilu može izgubiti prava na njegovo korišćenje. Lansiranjem modela Tributo Autobianchi, Stellantis praktično čuva pravo na ovu legendarnu marku, piše B92.

Pre nekoliko godina pojavile su se informacije da je italijanska vlada razmatrala mogućnost da se neaktivni brendovi Stellantisa, poput Autobianchija i Innocentija, ponude kineskim proizvođačima automobila.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.