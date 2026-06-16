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Kamere nadziru vozila, kazne dostižu 2.180 evra - nova pravila za vozače u zemlji u kojoj živi mnogo Srba

Austrija uvodi nova pravila za ulazak vozila u gradske zone. Kamere snimaju tablice, a kazne mogu ići do 2.180 evra.

 

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.17:08
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Kamere nadziru vozila, kazne dostižu 2.180 evra - nova pravila za vozače u zemlji u kojoj živi mnogo Srba
Pexels
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Vozači koji ovog leta putuju kroz Austriju ili planiraju odmor automobilom treba da obrate posebnu pažnju. Od maja 2026. u toj zemlji stupile su na snagu nova pravila koja menjaju način ulaska vozila u gradske zone, a kontrola se sve više oslanja na automatske sisteme i kamere.

Promene se ne odnose samo na austrijske građane, već i na strane vozače, uključujući milione turista koji svake godine prolaze kroz Beč, Grac, Linc i druge gradove, piše Fenix.

Kamere kontrolišu ulazak u gradske zone

Na osnovu izmena Zakona o saobraćaju, austrijski gradovi uvode automatski nadzor ulaska vozila u određene zone.

U praksi to znači da:

  • kamere snimaju registarske tablice vozila

  • sistem automatski proverava da li vozilo ima dozvolu za ulazak

  • neovlašćen ulazak može rezultirati kaznom

Zone sa ograničenjem biće jasno obeležene saobraćajnim znakovima i oznakama na kolovozu.

Motocikli i mopedi za sada nisu uključeni u ovaj sistem kontrole.

Kazne koje mogu biti veoma visoke

Nepoštovanje novih pravila može skupo da košta vozače:

  • do 726 evra za standardne prekršaje

  • do 2.180 evra za teže ili ponovljene prekršaje

Zbog toga se vozačima savetuje dodatni oprez, posebno u većim gradovima gde se sistem već uvodi ili priprema za rad.

Šta je sa stranim vozačima?

Za vozila sa stranim registarskim oznakama trenutno postoji prelazni period.

Kamere mogu da prepoznaju tablice, ali se provera vlasnika još uvek često radi ručno, jer ne postoji potpuna automatizovana razmena podataka između svih evropskih država.

Od 2027. godine očekuje se znatno jednostavniji sistem razmene podataka u okviru Evropske unije, što bi moglo dodatno pooštriti kontrolu.

Velike promene za električne mopede

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na električne mopede.

Do sada su u nekim slučajevima bili tretirani kao bicikli, ali novim pravilima prelaze u kategoriju motornih vozila.

To znači da će biti obavezno:

  • registarske tablice

  • osiguranje

  • vozačka dozvola

  • zaštitna kaciga

Nova pravila i za romobile i e-bicikle

Promene se odnose i na električne romobile i e-bicikle.

Za romobile od 1. maja 2026. važi:

  • zabranjen prevoz drugih osoba i tereta

  • kaciga obavezna za mlađe od 16 godina

  • pokazivači pravca i zvonce postaju obavezni

  • dozvoljena granica alkohola spušta se na 0,5 promila

Za e-bicikle:

  • kaciga postaje obavezna za sve mlađe od 14 godina

Šta ovo znači za vozače?

Iako se promene uvode postepeno, jasno je da Austrija pooštrava kontrolu saobraćaja u gradovima i povećava bezbednost kroz digitalni nadzor.

Za turiste i vozače iz inostranstva to znači samo jedno - više pažnje, više pravila i manje prostora za greške.

U suprotnom, i kratko nepoštovanje pravila može da rezultira kaznom koja može pokvariti ceo put.

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Kazne vozači Austrija pravila

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