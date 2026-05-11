Na jednoj od najprometnijih deonica Grčke, od Soluna ka Nea Mudanji, došlo je do značajnih promena u saobraćajnim propisima koje bi mnoge mogle skupo da koštaju.



Kako prenosi popularna stranica Grčka Info, ograničenje brzine na autoputu je smanjeno, a policijske patrole sa modernim radarima su postale svakodnevica.



"Na autoputu (dve trake plus zaustavna) od Soluna do Nea Mudanje i obrnuto, više nije ograničenje 110 kilometara na sat, već samo 90 kilometara na sat. Postavljeni su novi znakovi na svakih nekoliko kilometara", piše u upozorenju za srpske turiste.



Prema navodima portala Grčka Info, osim smanjenja brzine, vozače čeka još jedna "zamka".



"Takođe, na uzvišici nekoliko kilometara pre skretanja za Nea Kalikratiju, iz smera Soluna, odnedavno gotovo tokom celog dana dežura policijski automobil koji radarom meri brzinu. U pitanju su isti novi radari kakvi se koriste i u Srbiji", dodaje se.

Oprezno kroz Sitoniju

Ova promena usklađena je sa pravilima koja već važe na ostatku poluostrva, pa je sada ograničenje isto kao i na većem delu magistrale kroz Sitoniju - 90 kilometara na sat.



Vozačima se savetuje dodatni oprez i striktno poštovanje saobraćajne signalizacije, jer grčka policija ove sezone pojačano kontroliše brzinu, a novi radarski sistemi važe za veoma precizne, piše B92.



Kazne za prekoračenje brzine u Grčkoj 2026. godine su visoke i drastično se povećavaju za veća prekoračenja, uz čestu meru oduzimanja dozvole. Osnovne kazne za brzinu do 20 kilometara na sat iznose oko 40–100 evra, dok za prekoračenja preko 50 kilometara na sat kazna iznosi 700 evra uz 60 dana oduzimanja dozvole.



