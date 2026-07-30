Nemački pravni stručnjaci objašnjavaju da golotinja u sopstvenom dvorištu, pored bazena ili tokom tuširanja na otvorenom uglavnom nije nezakonita.

Bašte i balkoni se smatraju delom privatnog prostora, tako da se ljudi tamo mogu sunčati bez odeće, posebno ako su zaklonjeni od pogleda prolaznika i komšija živom ogradom, ogradom ili drugim preprekama, javlja Feniks.

Čak i ako neko slučajno primeti golog komšiju preko ograde ili sa ulice, to se generalno smatra delom svakodnevnog života i nije razlog za kažnjavanje.

Visoke kazne

Međutim, pitanje vidljivosti igra ključnu ulogu. Ako je osoba gola na balkonu ili u bašti koja je lako vidljiva sa javne površine ili iz susednih kuća, nadležni organi mogu proceniti da je to kršenje javnog reda ili uznemiravanje građana. U takvim slučajevima, policija ili opštinski redari mogu pokrenuti postupak, a kazna može iznositi i do 1.000 evra.

Situacije u kojima deca mogu videti golotinju su posebno osetljive. Ako balkon ili terasa gledaju na dečje igralište, vrtić ili školsko dvorište, mogućnost reakcije vlasti je znatno veća. Nemački sudovi su više puta navodili zaštitu dece kao jedan od ključnih razloga za ograničavanje ovog ponašanja. Ista pravila se generalno primenjuju i na balkone.

Ako su zaštićeni paravanima, biljkama ili drugim preprekama koje sprečavaju pogled spolja, golotinja obično nije problem. Međutim, zakupci takođe moraju poštovati kućni red. Ako izričito zabrane da budu goli na balkonu, stanodavac može izdati upozorenje, a u ekstremnom slučaju pokušati da raskine zakup.

Međutim, dosadašnja sudska praksa pokazuje da je za takvu meru potreban veoma ozbiljan razlog. Pravna situacija postaje znatno ozbiljnija kada se ne radi samo o sunčanju, već o seksualnim odnosima na mestu koje je vidljivo javnosti.

Prema nemačkim propisima, takvo ponašanje može biti kažnjeno novčanom kaznom do 10.000 evra, posebno ako je balkon ili terasa izložena pogledima sa javnih površina ili mesta gde su prisutna deca.

S druge strane, ni komšije ne smeju da prelaze granicu. Namerno posmatranje ili snimanje osobe koja se sunča gola u sopstvenoj bašti ili na svom balkonu predstavlja narušavanje privatnosti. U takvim slučajevima, osoba koja je snimljena može da traži pravnu zaštitu i pokrene postupak protiv komšije.

Advokati stoga ističu da je golotinja na sopstvenom posedu generalno dozvoljena u Nemačkoj, ali samo dok ostaje u granicama privatnosti, piše Dnevno.hr

Najbezbedniji način da se izbegnu neprijatnosti i moguće kazne jeste da se osigura da je područje zaštićeno od pogleda prolaznika i komšija, na primer živom ogradom, ogradom ili paravanom. U slučaju nesporazuma, preporučuje se da se prvo pokuša rešiti problem razgovorom, a tek onda da se uključe nadležni organi.

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