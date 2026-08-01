Bio je dostupan sa opcionim pogonom na sva četiri točka i imao je prilično jedinstven izgled. Japanski mini SUV svakako se ne može klasifikovati kao običan. To važi vizuelno, tehnički i konceptualno. Treća generacija se prvi put pojavila u salonima 2016. godine. Ispod elegantne karoserije nalazi se Suzukijeva lagana platforma Heartec.

Bez obzira na modelsku godinu, Ignis je gradski automobil sa velikim ambicijama, posebno za individualiste sa sklonošću ka niskim troškovima održavanja i inteligentnim rešenjima detalja, piše Jutarnji list.

Pre šest godina, novi Ignis 1.2 u Comfort verziji koštao je oko 12.000 evra. Današnja relativno visoka cena za polovni automobil te modelske godine (između 11 i 13 hiljada evra) objašnjava se malom kilometražom i relativno velikom potražnjom. Njegov izgled podseća na džepni terenac. Kratki prepusti, uspravan oblik i visok krov čine unutrašnjost Ignis-a iznenađujuće prostranom. Prednja sedišta mogu udobno da smeste dve visoke odrasle osobe. Dvodelno klizna zadnja sedišta mogu stvoriti neočekivano veliki prostor za putnike pozadi ili prtljag, ako je potrebno.

Suptilni fejslift za modelsku godinu 2020. doneo je modernija LED dnevna svetla i rešetku hladnjaka u obliku slova U, modifikovani kokpit, podršku za blagi hibridni motor i nove branike. Enterijer je dobio više boja. Generalno, nije se radilo o revoluciji u modelu - već o finom podešavanju za svakodnevnu upotrebu. Japanski mališan dug 3,70 metara pokreće Suzukijev provereni četvorocilindrični benzinski motor od 1,2 litra, koji u našem testnom vozilu dostiže 90 konjskih snaga.

Nakon fejslifta, snaga benzinskog motora je smanjena na 83 konjske snage, ali je dobio podršku od blagog hibridnog SVHS sistema sa starter-generatorom. Ovo štedi oko pola litra goriva na sto kilometara.

Snaga je i dalje dovoljna za više od jednog sprinta, dok istovremeno smanjuje realnu potrošnju goriva na ispod šest litara. Treba napomenuti da je Ignis izuzetno pragmatično vozilo. Enterijer impresionira jednostavnim rešenjima i ne teži nikakvom luksuzu. Položaj sedenja je blago podignut, a vidljivost je veoma primerna.

Tvrda plastika je dominantna tema, ali srećom je napravljena relativno čvrsto, pogodna za svakodnevnu upotrebu i laka za održavanje. Posebno pametna karakteristika: zadnja sedišta u višim nivoima opreme mogu se pojedinačno podešavati po dužini, što menja zapreminu prtljažnika sa 260 na 514 litara. Kada se preklopi, stvara se velikodušan prtljažnik - karakteristika od koje bi mnogi kompaktni automobili mogli nešto da nauče, procenjuje ADAC.

Mali Ignis ima dosta standardne opreme, osim ako se ne odlučite za početnu verziju: klima uređaj, električni prozori i radio su u osnovi dovoljni. Najviši nivo opreme Comfort+ dodaje sisteme za pomoć u vožnji, navigaciju, kameru za vožnju unazad, grejanje sedišta i otključavanje bez ključa. Kočenje u hitnim slučajevima je standardno od redizajna. Na putu, Ignis se pokazao izuzetno okretnim. Zahvaljujući kratkoj karoseriji, krutoj šasiji i malom radijusu okretanja (samo 9,4 metra), Ignis se bez napora provlači kroz uske ulice.

Ostaje relativno neutralan i samouveren na otvorenom putu, ali opcioni pogon na sva četiri točka mu omogućava da se nosi čak i sa umerenim terenom. Ali postoji mala zamerka, posebno kod modela sa pogonom na sva četiri točka pre redizajna, zadnja osovina je mogla neobično snažno i oštro da reaguje na prepreku prilikom prelaska preko poprečnih neravnina.

Kada se teren za pogonske prednje točkove pogorša, Suzuki automatski aktivira zadnju osovinu pomoću viskozna spojnica preko sistema koji naziva Allgrip Auto. U kombinaciji sa klirensom od tla od 180 milimetara, ovo čini Ignis zaista posebnim mini SUV-om za svakodnevnu upotrebu – na snegu, na šljunku i na strmim alpskim prevojima. Motor je na prvi pogled slab: 1,2 litra, 90 konjskih snaga i 120 Nm obrtnog momenta možda ne deluju mnogo, ali za lako vozilo teško 0,9 tona i dužine manje od četiri metra, to su više nego dovoljne brojke.

Četvorocilindrični motor se lako okreće, a manuelni menjač ima odgovarajući prenosni odnos. Oni koji više vole udobniju vožnju mogu da izaberu i automatizovani manuelni menjač (AGS) - međutim, to je prilično nespretan sistem menjanja brzina koji je relativno redak na tržištu polovnih automobila. Suzuki u Hrvatskoj nudi standardnu fabričku garanciju od tri godine, koja se može produžiti na 10 godina uz „Suzuki Garant“ uz redovno održavanje u ovlašćenim Suzuki servisima. Isto je važilo i za Ignis, ali sa Ignisom nećete morati da brinete o čestim odlascima na servis.

Japanski mališan je pažljivo dizajniran automobil i, uz pravilno održavanje, dugoročno je izazvao malo problema. Njegova mehanika je robusna, curenje ulja ili rđa su redak problem. Kočnice, upravljač, osovine - sve deluje prilično izdržljivo. Prijateljski Ignis se ističe u mnogim oblastima: nudi pristojan prostor, opcioni pogon na sva četiri točka i dobar kvalitet. Karakteristike koje je teško pronaći u ovoj klasi. Međutim, kupci polovnih automobila trebalo bi da budu spremni na relativno visoke cene. S druge strane, troškovi održavanja i popravke su prilično niski na duži rok.

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