Prema pisanju lista "Telegraf", američki zvaničnici su pripremili predlog prema kojem bi Vašington samostalno postigao sporazum o preuzimanju kontrole nad strateški važnom britansko-američkom vojnom bazom Dijego Garsija, čija je budućnost bila predmet debate poslednjih meseci.

Predlog je jedna od nekoliko opcija koje je razvila administracija Donalda Trampa kao alternativu Starmerovom planu. Prema planu, kontrola nad ostrvima bi bila predata Mauricijusu, zemlji za koju neki američki zvaničnici kažu da održava bliske veze sa Kinom i Iranom.

Jedan američki zvaničnik je rekao za "Telegraf" da Bela kuća redovno razgovara sa Dauning stritom o budućnosti baze Dijego Garsija. Iako kupovina ostrva trenutno nije glavno rešenje koje Vašington razmatra, izvori kažu da je ideja predstavljena američkom ministru finansija Skotu Besentu, koji je obavestio predsednika o tom pitanju.

Dijego Garsija bi mogao biti iskorišćen za napad na Iran Rat u Iranu i rastuća pomorska moć Kine samo su istakli važnost strateških vojnih baza.

Lokacija Dijega Garsije omogućava američkim snagama da sprovode operacije dugog dometa na Bliskom istoku, uključujući Iran. Neki visoki zvaničnici Trampove administracije strahuju da bi predaja kontrole nad okolnim pomorskim područjem Mauricijusu mogla otvoriti prostor za kineske obaveštajne aktivnosti.

Ben Džuda, bivši specijalni savetnik britanskog ministra spoljnih poslova Dejvida Lamija, ranije je za Telegraf rekao: "Ova vazduhoplovna baza sadrži izuzetno tajne i osetljive sisteme, koji su ključni za ono što Britanija može da uradi na globalnom nivou.“

Dodao je da britanski bezbednosni krugovi veruju da pristup ovoj infrastrukturi mora biti očuvan po svaku cenu jer je ne bi bilo lako zameniti.

Cena nepoznata Nije bilo razgovora o mogućoj ceni ostrva. Britanska vlada je prvobitno planirala da preda ostrva Mauricijusu, a zatim da zakupi vojnu bazu na period od 99 godina. Da bi Vašington preuzeo kontrolu nad njima, prvo bi morao da dozvoli sprovođenje Starmer sporazuma, a zatim da pregovara sa Mauricijusom nakon formalnog prenosa suvereniteta.

Tramp je u početku podržao Starmerov plan, ali ga je kasnije odbacio nakon što je britanski premijer odbio da dozvoli korišćenje baze Dijego Garsija za američke napade na Iran u prvim satima sukoba. Laburistička vlada je nameravala da 2025. godine usvoji zakon o predaji ostrva Mauricijusu, ali bez saglasnosti SAD, sporazum ne može biti ratifikovan niti sproveden.

U nekoliko javnih nastupa ranije ove godine, Tramp je opisao sporazum kao čin slabosti i "velike gluposti", tvrdeći da Starmer "gubi kontrolu nad ovim važnim ostrvom".

U razgovoru za Telegraf 2. marta, rekao je da je "veoma razočaran" britanskim premijerom zbog zabrane korišćenja baze za napade na Iran. Kasnije je rekao da Starmer "nije Vinston Čerčil" i optužio ga da slabi poseban odnos između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD.

Britanci ostaju posvećeni sporazumu Mauricijus godinama osporava britanski suverenitet nad ostrvima Čagos na međunarodnim sudovima, a britanski ministri su očekivali da bi Međunarodni sud pravde mogao da donese obavezujuću odluku o prenosu vlasništva.

Britanski ministar za Bliski istok i Severnu Afriku Hamiš Falkoner izjavio je u maju da ne postoji scenario u kojem bi Sjedinjene Države kupile ostrva i da vlada ostaje posvećena postignutom sporazumu.

Američki zvaničnik je rekao da Vašington nastavlja redovne razgovore sa britanskim saveznicima kako bi sačuvao ulogu baze Dijego Garsija kao ključne regionalne bezbednosne platforme.

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