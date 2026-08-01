Kada su zapadne zemlje 2022. godine krenule u veliku akciju zaplene luksuznih jahti ruskih milijardera, poruka je bila jasna – udariti na bogatstvo ljudi bliskih Kremlju i tako povećati pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Fotografije superjahti koje su preuzimali policija, američki FBI i carinske službe obišle su svet i postale simbol sankcija. U pitanju je, pre svega, bio marketinški, reklamni potez, čiji slogan bi možda bio - "Ni ruski tajkuni nisu pošteđeni".

Prošlo je od tog veoma skupog marketinškog trika četiri godine. Pa se postavlja i pitanje da li je ta strategija zaista dala očekivane rezultate. Ili napravila štetu koja se sada meri milionima evra. Pre će biti ovo drugo.

Skupo, a besmisleno

Sve više finansijskih stručnjaka i pravnika ocenjuje da se zaplena luksuznih plovila pretvorila u skup i komplikovan poduhvat koji poreske obveznike košta desetine miliona dolara, dok većina jahti i dalje stoji usidrena u marinama širom Evrope i Sjedinjenih Država, bez mogućnosti da bude prodata ili stavljena u funkciju.

Superjahte nisu obični brodovi. Čak i kada ne isplovljavaju, zahtevaju stalnu posadu, redovno servisiranje motora, održavanje električnih sistema, osiguranje, vez u marini i zaštitu od propadanja.

Američke vlasti su na sopstvenom primeru pokazale koliko takvo održavanje može da bude skupo. Superjahta Amadea, procenjena na oko 300 miliona dolara, prema sudskim dokumentima košta američku vladu više od sedam miliona dolara godišnje, odnosno oko 600.000 dolara mesečno. Tu ulaze plate posade, gorivo, osiguranje, lučke takse i redovno održavanje. I teško da su Ukrajinci imali mnogo koristi od toga, što je valjda bio i osnovni cilj zaplene.

Šta bi sa aukcijama?

Naprotiv. Kada su sankcije uvedene, očekivalo se da će zaplenjena imovina brzo biti prodata, a deo novca preusmeren za obnovu Ukrajine. To se uglavnom nije dogodilo.

Glavni problem predstavljaju dugotrajni sudski postupci i sporovi oko vlasništva. U mnogim slučajevima formalni vlasnici osporavaju zaplenu, tvrdeći da nisu pod sankcijama ili da jahte pripadaju kompanijama registrovanim u poreskim oazama. Dok sudovi odlučuju, brodovi ostaju usidreni, a računi za njihovo održavanje nastavljaju da rastu. I problem nije samo u troškovima. Luksuzne jahte veoma brzo gube vrednost ukoliko se ne koriste i ne održavaju u punom kapacitetu. Prema procenama stručnjaka iz industrije, flota zaplenjenih ruskih superjahti izgubila je stotine miliona evra tržišne vrednosti zbog višegodišnjeg stajanja i ograničenog održavanja.

Drugim rečima, sredstva koja su trebalo da predstavljaju finansijski udar na ruske milijardere postala su sve manje vredna upravo dok čekaju rasplet sudskih procesa. Odgovor zavisi od toga kako se meri uspeh sankcija. Sa političkog aspekta, zaplena luksuznih jahti poslala je snažnu poruku da Zapad želi da kazni pojedince povezane sa ruskim državnim vrhom. Oni se nisu previše potresli.

Samo propaganda, ništa rezultati

Sa ekonomskog aspekta, međutim, bilans je potpuni promašaj. Umesto brzog priliva novca od prodaje imovine, države godinama finansiraju održavanje plovila koja ne mogu lako da prodaju niti da koriste. Poreski obveznici tako snose višemilionske troškove, dok mnoge jahte praktično propadaju vezane u marinama.

Zaplena superjahti je bila odličan politički potez za naslovne strane, ali težak promašaj kao ekonomska mera. Umesto da postanu izvor prihoda ili sredstvo pritiska, brojna luksuzna plovila pretvorila su se u izuzetno skupe "plutajuće parkinge" koje države održavaju godinama, čekajući sudske odluke koje još nisu na vidiku.

Spisak je da se smrzneš: među najpoznatijim plovilima su pomenuta "Amadea" Sulejmana Kerimova u San Dijegu, "Dilbar" Ališera Usmanova u Hamburgu, "Sailing Yacht A" Andreja Meljničenka u Italiji, "Scheherazade" u Marini di Karara, "Tango" Viktora Vekselberga u Španiji, i od istog vlasnika "Phi" u Londonu i "Alfa Nero" na Antigvi.

Pored toga, brokeri za superjahte procenjuju da je 15 najvećih zamrznutih jahti izgubilo oko 580 miliona evra vrednosti zbog višegodišnjeg stajanja, ograničenog održavanja i nemogućnosti redovne upotrebe. Ukratko, imamo ovde najskuplji i najbesmisleniji politički marketing, možda i u istoriji čovečanstva.

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