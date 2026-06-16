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Kafa i sendvič za samo 3 evra u Španiji - da li je letovanje tamo zaista jeftinije nego na Jadranu?

Fotografija običnog doručka iz španskog Alikantea ovih dana izazvala je veliku raspravu na društvenim mrežama.

Autor:  Dubravka Jovanović
16.06.2026.17:29
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Kafa i sendvič za samo 3 evra u Španiji - da li je letovanje tamo zaista jeftinije nego na Jadranu?
Foto: Analisisgadgets/Shutterstock
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Kafa i sendvič sa šunkom za svega tri evra mnoge su naveli da se zapitaju isto pitanje - da li je letovanje u Španiji danas povoljnije nego na hrvatskom primorju?

Objava jednog korisnika ubrzo je postala viralna, a komentari su pokazali da se iza jednostavnog poređenja cena krije mnogo šira priča o turizmu, troškovima i očekivanjima putnika, prenosi Dnevno.

Kafa za tri evra pokrenula staru raspravu

Svake turističke sezone ponavlja se ista dilema - da li je Jadran postao preskup i da li se za isti novac može dobiti više u drugim mediteranskim zemljama.

Ovoga puta povod je bila fotografija iz Alikantea, popularnog španskog letovališta na obali Mediterana, gde je turista za samo tri evra dobio kafu i sendvič.

Mnogi su odmah uporedili tu cenu sa onima na Jadranu, gde u pojedinim turističkim centrima samo kafa može da košta gotovo isto.

Jedni brane Jadran, drugi računaju svaki evro

Komentari su brzo podelili javnost.

Dok jedni smatraju da su cene na hrvatskom primorju poslednjih godina otišle previsoko, drugi ističu da se letovanje ne svodi samo na cenu kafe ili ručka.

"Možete da pronađete apartman blizu mora za pristojan novac, a Jadran nudi ono što mnoge druge destinacije nemaju", napisao je jedan korisnik.

Drugi su podsetili da turisti ne plaćaju samo smeštaj i hranu, već i iskustvo, prirodu, bezbednost, istorijske gradove i dostupnost destinacije.

Turista iz Alikantea izneo konkretnu računicu

Posebnu pažnju privukao je komentar putnika koji se nedavno vratio iz Španije.

Prema njegovim rečima:

  • avionska karta koštala je oko 100 evra sa prtljagom

  • hotel sa četiri zvezdice oko 120 evra po noćenju

  • bogata plata suhomesnatih proizvoda i sireva uz sangriju oko 30 evra

  • aperol spric između 4,5 i 9 evra

  • dve ležaljke i suncobran oko 20 evra

Njegov zaključak bio je da je Alikante trenutno povoljniji od mnogih popularnih destinacija na Jadranu.

Ipak, dodao je i jednu važnu manu.

"Engleski jezik nije toliko rasprostranjen kao kod nas, pa komunikacija ponekad može biti izazov."

Zašto turisti i dalje biraju Hrvatsku?

I pored sve glasnijih priča o visokim cenama, hrvatska obala i dalje beleži veliki broj gostiju.

Razlozi su brojni:

  • mogućnost dolaska automobilom

  • blizina zemljama centralne Evrope

  • uređena turistička infrastruktura

  • istorijski gradovi i kulturne znamenitosti

  • prepoznatljiva obala i čisto more

Za mnoge porodice upravo su dostupnost i sigurnost glavni razlozi zbog kojih se iz godine u godinu vraćaju na Jadran.

Nije sve u ceni

Turistički stručnjaci često ističu da poređenje pojedinačnih cena može da stvori pogrešnu sliku.

Jedna kafa ili jedan obrok ne predstavljaju realan trošak celog putovanja. Na konačnu cenu utiču smeštaj, prevoz, aktivnosti, dužina boravka i navike samih turista.

Zbog toga odgovor na pitanje da li je Španija jeftinija od Hrvatske nije isti za svakoga.

Ono što mnogi zaboravljaju

U vremenu kada se gotovo svaka cena fotografiše i objavljuje na društvenim mrežama, lako je steći utisak da je negde drugde uvek bolje i jeftinije.

Međutim, letovanje je mnogo više od računa iz kafića ili restorana. Nekome će važnija biti niža cena, dok će drugi više ceniti mogućnost da za nekoliko sati vožnje stignu do mora, bez aerodroma, presedanja i dodatnih troškova.

Možda upravo zato rasprava o tome da li je Španija jeftinija od Hrvatske traje svake godine iznova – jer univerzalan odgovor jednostavno ne postoji.

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