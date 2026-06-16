Sve veći broj građana u regionu prijavljuje isti problem - naručuju proizvode preko oglasa na društvenim mrežama, a umesto onoga što su platili, na kućnu adresu im stiže potpuno drugačija i često bezvredna roba, piše Kamatica.
Najčešće se radi o oglasima na društvenim mrežama kao što su Fejsbuk i Instagram, gde se nude alati, tehnička oprema ili odeća po sumnjivo niskim cenama.
Kako funkcioniše prevara?
Prevara se gotovo uvek odvija po istom obrascu.
Kupac naruči proizvod preko oglasa i plaća pouzećem, očekujući da će dobiti tačno ono što je video na slici.
Međutim, kada paket stigne, u njemu se često nalazi:
-
potpuno drugačiji proizvod
-
jeftina plastična ili neupotrebljiva roba
-
predmet koji nema nikakve veze sa oglasom
Kao pošiljaoci se najčešće pojavljuju izmišljene firme koje menjaju nazive i podatke kako bi otežale praćenje.
Kurirske službe nisu odgovorne
Važno je naglasiti da kurirske i poštanske službe nisu deo prevare.
One samo vrše dostavu i nemaju mogućnost da otvaraju ili proveravaju sadržaj paketa, već postupaju u skladu sa zakonom.
Šta uraditi ako dobijete pogrešan paket?
Stručnjaci za zaštitu potrošača savetuju sledeće korake:
-
paket otvoriti odmah u prisustvu dostavljača
-
ako sadržaj ne odgovara narudžbini, tražiti da se sačini zapisnik
-
sačuvati račun, poruku iz oglasa i svu dokumentaciju
-
odmah prijaviti slučaj pošti ili službi za zaštitu potrošača
Ukoliko se prevara otkrije kasnije, preporučuje se da se paket, zajedno sa dokazima, odnese u poštu i podnese zvanična reklamacija.
Kako se zaštititi?
Stručnjaci upozoravaju da su posebno ugroženi stariji članovi domaćinstva koji često preuzimaju pakete bez provere.
Zato se preporučuje:
-
ne preuzimati pošiljke koje niste očekivali
-
proveriti svaku narudžbinu sa porodicom
-
koristiti paketomate kada postoji sumnja
-
izbegavati oglase sa nerealno niskim cenama
Sa rastom internet kupovine raste i broj prevara koje koriste poverenje kupaca.
Iako deluju jednostavno, ovakve prevare mogu dovesti do finansijskog gubitka i frustracije, pa stručnjaci ističu da je oprez jedina prava zaštita.
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