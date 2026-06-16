Sve veći broj građana u regionu prijavljuje isti problem - naručuju proizvode preko oglasa na društvenim mrežama, a umesto onoga što su platili, na kućnu adresu im stiže potpuno drugačija i često bezvredna roba, piše Kamatica.

Najčešće se radi o oglasima na društvenim mrežama kao što su Fejsbuk i Instagram, gde se nude alati, tehnička oprema ili odeća po sumnjivo niskim cenama.

Kako funkcioniše prevara?

Prevara se gotovo uvek odvija po istom obrascu.

Kupac naruči proizvod preko oglasa i plaća pouzećem, očekujući da će dobiti tačno ono što je video na slici.

Međutim, kada paket stigne, u njemu se često nalazi:

potpuno drugačiji proizvod

jeftina plastična ili neupotrebljiva roba

predmet koji nema nikakve veze sa oglasom

Kao pošiljaoci se najčešće pojavljuju izmišljene firme koje menjaju nazive i podatke kako bi otežale praćenje.

Kurirske službe nisu odgovorne

Važno je naglasiti da kurirske i poštanske službe nisu deo prevare.

One samo vrše dostavu i nemaju mogućnost da otvaraju ili proveravaju sadržaj paketa, već postupaju u skladu sa zakonom.

Šta uraditi ako dobijete pogrešan paket?

Stručnjaci za zaštitu potrošača savetuju sledeće korake:

paket otvoriti odmah u prisustvu dostavljača

ako sadržaj ne odgovara narudžbini, tražiti da se sačini zapisnik

sačuvati račun, poruku iz oglasa i svu dokumentaciju

odmah prijaviti slučaj pošti ili službi za zaštitu potrošača

Ukoliko se prevara otkrije kasnije, preporučuje se da se paket, zajedno sa dokazima, odnese u poštu i podnese zvanična reklamacija.

Kako se zaštititi?

Stručnjaci upozoravaju da su posebno ugroženi stariji članovi domaćinstva koji često preuzimaju pakete bez provere.

Zato se preporučuje:

ne preuzimati pošiljke koje niste očekivali

proveriti svaku narudžbinu sa porodicom

koristiti paketomate kada postoji sumnja

izbegavati oglase sa nerealno niskim cenama

Sa rastom internet kupovine raste i broj prevara koje koriste poverenje kupaca.

Iako deluju jednostavno, ovakve prevare mogu dovesti do finansijskog gubitka i frustracije, pa stručnjaci ističu da je oprez jedina prava zaštita.

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