EUR EUR 117,03 117,38din 117,73
USD USD 101,13 101,43din 101,74
CAD CAD 72,36 72,57din 72,79
AUD AUD 71,15 71,36din 71,57
GBP GBP 135,57 135,98din 136,39
CHF CHF 127,07 127,45din 127,83
KURSNA LISTA

Svet

Drugačiji stav - Kina i Rusija su pobednici mirovnog sporazuma u Iranu

Zagovornici novog nuklearnog sporazuma sa Iranom pronašli su zgodan argument: američko-izraelski savez funkcioniše sve dok se interesi dve zemlje razlikuju, a sada smo, tvrde oni, stigli do te tačke. 

Autor:  Stanko Stamenković
16.06.2026.12:04
0
Drugačiji stav - Kina i Rusija su pobednici mirovnog sporazuma u Iranu
Foto: vanchai tan / Shutterstock.com
Penzije će rasti pre kraja godine, a stiže i poseban dodatak
Shutterstock | Fot: kirill_makarov / Shutterstock.com
 Penzije će rasti pre kraja godine, a stiže i poseban dodatak
Prethodna vest
Dan odluke za NIS - Srbija prvi put čeka dve licence u jednom danu
Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock
 Dan odluke za NIS - Srbija prvi put čeka dve licence u jednom danu
Sledeća vest

Vašington je, insistiraju, bezbedniji sa ovim sporazumom nego bez njega. To je privlačan argument. Ali je pogrešan.

Ono što za sada znamo deluje kao greška

Puni tekst ovog sporazuma još nije objavljen. Međutim, obrisi onoga o čemu se pregovara već su vidljivi, a ono što pokazuju nije strateško preusmeravanje u korist Amerike, već spremnost administracije Donalda Trampa da legitimiše Islamsku Republiku, garantuje njen opstanak i prihvati realnost režima koji trenutno slavi svoju sposobnost da najmoćniju državu sveta primora na diplomatsko popuštanje.

Teheran nije došao za pregovarački sto iz pozicije slabosti. Došao je nakon što je pretvorio Ormuski moreuz u geopolitičko oružje, nakon što je izdržao američke i izraelske vojne udare i pokazao sopstvenom stanovništvu, ali i svetu, da može da natera Vašington da ustukne. To nije pozadina sporazuma koji unapređuje američke interese. To je pozadina kapitulacije predstavljene diplomatskim jezikom, a ta razlika biće od ogromnog značaja za ono što sledi.

Islamska Republika ne slavi zato što je napravila bolne ustupke. Slavi zato što nije morala. Kakva god tehnička ograničenja na kraju bila sadržana u tekstu sporazuma, strateška poruka je već poslata. Režim koji je trebalo da bude bačen na kolena politikom maksimalnog pritiska, vojnim udarima i međunarodnom izolacijom, izašao je iz ove situacije sa netaknutom vlašću, potvrđenim narativom i očuvanim uticajem.

Njegovi lideri će svom stanovništvu, ali i svim regionalnim akterima koji posmatraju razvoj događaja, govoriti da su se suprotstavili Amerikancima i pobedili. U valuti bliskoistočne geopolitike, to vredi više od bilo kakvog sporazuma o centrifugama za obogaćivanje uranijuma.

Loš sporazum

Bez obzira na sitna slova ugovora, vredi razmotriti kakve će posledice ovaj sporazum imati u praksi.

U međunarodnom sistemu u kojem moć određuje državne interese i savezništva, Trampova želja da obezbedi sporazum koji Islamskom režimu pruža jasan put ka opstanku, čak i po cenu napuštanja Izraela i zalivskih država izloženih iranskim balističkim raketama, gurnuće ključne partnere iz Persijskog zaliva bliže Teheranu.

Normalizacija odnosa između zalivskih zemalja i Izraela, jedan od najvažnijih strateških procesa poslednje decenije, postaje teže održiva ukoliko Rijad i Abu Dabi budu primorani da sami procenjuju gde se završava američka lojalnost. Reč je o vladama koje su svesno uložile politički kapital u američku sposobnost da ostane prisutna i pouzdana sila u regionu. Ovaj sporazum ih tera da ponovo izračunaju rizike.

Palestinski sukob, umesto da se približi rešenju, mogao bi da bude dodatno produžen, jer će regionalni akter koji je najposvećeniji sprečavanju mira dobiti garanciju opstanka. Arhitektura koju je Vašington godinama gradio ne može da preživi sporazum koji nagrađuje silu najodlučniju da je sruši.

Pravi pobednici: Rusija i Kina

Dobitnici ovog rata nisu samo na Bliskom istoku.

Rusija i Kina među najvećim su korisnicima njegovih posledica. Moskva će moći da nastavi i intenzivira napade na Ukrajinu koristeći iranske dronove i rakete, bez pritiska koji je trebalo da oslabi sposobnost Teherana da ih isporučuje.

Kineska ekonomija, s druge strane, profitiraće od nastavka uvoza iranske nafte po cenama znatno nižim od tržišnih.

Takav razvoj događaja otvara put produženom ratu u Ukrajini i ohrabruje agresivnije ponašanje prema Tajvanu. Sporazum koji stabilizuje Iran pod ovim uslovima ne stabilizuje svet. On preraspodeljuje uticaj u korist svih aktera koji žele slabljenje američke moći, a ti akteri već dobro razumeju šta su dobili.

Problem kredibiliteta

Tu je i pitanje kredibiliteta – najtrajnije valute u međunarodnim odnosima i one koju je najteže povratiti kada se jednom izgubi.

Trampova spremnost da omogući Iranu obnovu mreže posredničkih terorističkih grupa, razvoj balističkog raketnog programa i nastavak nuklearnih ambicija bez ozbiljnog odvraćanja, poslaće jasnu poruku i protivnicima i saveznicima da Vašington više nema volju da dosledno sprovodi svoje bezbednosne obaveze.

Takvo slabljenje kredibiliteta bilo je vidljivo i pre završetka pregovora. Kada su iranske balističke rakete pogodile međunarodni aerodrom u Kuvajtu, administracija Donalda Trampa umanjila je značaj incidenta, ocenjujući da napad nije bio dovoljno velik da bi zahtevao američki odgovor.

Partneri iz Persijskog zaliva pažljivo su registrovali tu tišinu. Režim koji može da bombarduje civilni aerodrom u susednoj zemlji, a da pritom ne izazove reakciju Vašingtona, naučio je nešto važno o granicama američke odlučnosti – i vrlo verovatno će te granice ponovo testirati.

Gde je napravljena greška

Jedna stvar mora biti jasna. Greška nije bila u pokretanju rata protiv iranske nuklearne i vojne infrastrukture. Greška je bila u tome što taj proces nije doveden do kraja, što se popustilo pred kratkoročnim pritiscima poput Svetskog prvenstva u fudbalu, blagim rastom cena nafte i senkom predstojećih izbora za Kongres.

To nisu strateški proračuni. To su politički refleksi, a Islamska Republika ih veoma precizno prepoznaje.

Tvrdnja da su se američki i izraelski interesi jednostavno razišli pogrešno tumači nedostatak odlučnosti kao strateško preusmeravanje. Vašington nije bezbedniji zato što je izabrao prilagođavanje umesto čvrstog stava. Naprotiv, postao je ranjiviji, kao i svi njegovi partneri koji su verovali da će američke bezbednosne garancije nešto značiti kada bude najvažnije.

Neuspeh da se prevaziđe taj pritisak možda će doneti kratkotrajnu tišinu. Ali će svet učiniti opasnijim mestom.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Kina Rusija mirovni sporazum

Povezane vesti

Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom
Foto:Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom

07:38 | 0
Veliko olakšanje - cena nafte je drastično pala
Foto: Dan74 / Shutterstock.com

Veliko olakšanje - cena nafte je drastično pala

06:59 | 0
Dogovor NIS-a i MOL-a još uvek na čekanju - Vučić otkrio šta je ključni uslov
Foto: Adam Radosavljevic/Shutterstock

Dogovor NIS-a i MOL-a još uvek na čekanju - Vučić otkrio šta je ključni uslov

17:26 | 0
Kina menja pravila igre - digitalni juan dobija novu ulogu u borbi protiv dominacije dolara
Shutterstock

Kina menja pravila igre - digitalni juan dobija novu ulogu u borbi protiv dominacije dolara

12:53 | 0
Poznat je i tačan datum - dogovoren kraj rata između SAD i Irana
Foto: Unsplash

Poznat je i tačan datum - dogovoren kraj rata između SAD i Irana

06:37 | 0
Komentari (0)

Svet

Dok ostalima računi za struju rastu, oni plaćaju rekordno niske cene - kako im to uspeva
Foto: Shutterstock | Foto: Shutterstock

Dok ostalima računi za struju rastu, oni plaćaju rekordno niske cene - kako im to uspeva

10:05 Svet
Ne jedite ih kod kuće - instant rezanci povučeni zbog potencijalno kancerogene supstance
Foto: Shutterstock

Ne jedite ih kod kuće - instant rezanci povučeni zbog potencijalno kancerogene supstance

10:04 Svet
Prvi put u istoriji - Od stajskog đubriva stvorili su gorivo za avione
Foto: schusterbauer.com / Shutterstock.com

Prvi put u istoriji - Od stajskog đubriva stvorili su gorivo za avione

08:46 Svet
Ključna arterija svetske trgovine još nije proradila - brodari poslali jasnu poruku
Foto: somkanae sawatdinak/shutterstock

Ključna arterija svetske trgovine još nije proradila - brodari poslali jasnu poruku

08:26 Svet
Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom
Foto:Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com

Dan kad je Kina uzdrmala svet, a posebno Evropu, jednim potezom

07:38 Svet
Ormuski moreuz biće potpuno otvoren pre potpisivanja memoranduma - oglasio se Tramp
Foto: Noamgalai/Shutterstock

Ormuski moreuz biće potpuno otvoren pre potpisivanja memoranduma - oglasio se Tramp

19:30 Svet
SpaceX na pragu velikih berzanskih fondova - kompanija Ilona Maska vredna 2,1 bilion dolara, ali jedan problem i dalje koči ulazak
foto: photosince / Shutterstock.com

SpaceX na pragu velikih berzanskih fondova - kompanija Ilona Maska vredna 2,1 bilion dolara, ali jedan problem i dalje koči ulazak

19:09 Svet
Umesto nekoliko stotina evra duga, Nemac dobio izvršni nalog na više od milion evra - nije plaćao RTV
Foto: Shutterstock/Andrii Iemelianenko

Umesto nekoliko stotina evra duga, Nemac dobio izvršni nalog na više od milion evra - nije plaćao RTV

18:38 Svet
Nemačka pred velikim problemom - odlazak "bejbi bumera" menja tržište rada i ekonomiju
Foto: Shutterstock | Shutterstock

Nemačka pred velikim problemom - odlazak "bejbi bumera" menja tržište rada i ekonomiju

16:56 Svet
U jednoj japanskoj firmi mačke nisu ljubimci - one su zaposlene!
Foto: OlgaOvcharenko/Shutterstock

U jednoj japanskoj firmi mačke nisu ljubimci - one su zaposlene!

15:29 Svet

Najnovije

Najčitanije

16min

Jedini voz u Evropi koji se ukrcava na trajekt usred putovanja

17min

Vučić: "Ugovor o slobodnoj trgovini sa Gruzijom se privodi kraju, moguće potpisivanje na jesen"

20min

Menjaju se pravila za plaćanje karticama u Srbiji - šta će to značiti za građane i trgovce

22min

Dan odluke za NIS - Srbija prvi put čeka dve licence u jednom danu

25min

Drugačiji stav - Kina i Rusija su pobednici mirovnog sporazuma u Iranu

19H

Plaža gde za 5 evra dobijate ležaljku, kafu, vodu i krofnu - turisti oduševljeni

23H

Pet biznisa koje možete pokrenuti sa manje od 10.000 evra - neki vraćaju ulaganje već prve godine

1D

Najjeftinije letovanje u Evropi - sedam dana ol inkluziv za samo 288 evra

1D

Prvi talas turista je krenuo - razlike u cenama u Grčkoj, Hrvatskoj i Crnoj Gori su velike

24H

Srbi sve više zarađuju novac na biljci koja je zeleno zlato - zarada i do 3 miliona dinara

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,03 117,38 117,73
USD USD 101,13 101,43 101,74
CAD CAD 72,36 72,57 72,79
AUD AUD 71,15 71,36 71,57
GBP GBP 135,57 135,98 136,39
CHF CHF 127,07 127,45 127,83

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.194,00 €
ETH ETH 1.544,47 €
LTC LTC 39,49 €
DOT DOT 0,87 €
BCH BCH 192,99 €
LINK LINK 7,12 €
BNB BNB 530,84 €
XMR XMR 298,89 €
Powered by CoinGecko API