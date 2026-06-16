To je najavio direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović na tribini u Čačku, kojoj je prisustvovalo više od 300 penzionera.

Govoreći o planovima države za unapređenje položaja najstarijih građana, Ognjenović je istakao da se radi na merama koje bi omogućile povećanje penzija ranije nego što se očekivalo, uz dodatnu podršku onima sa najmanjim primanjima.

„Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam danas sa vama i nadam se da ćemo kroz razgovor uspeti da rešimo i nešto od problema koje možda niste mogli da rešite, ali ono što mi je najvažnije jeste da zajednički napravimo nove planove i da vi budete oni koji upravljaju novcem koji ste tokom decenija svog rada kroz doprinose uplaćivali u naš Fond. I mogu da vam kažem da ćemo se ove godine potruditi, sada je to već izvesno, da penzije porastu pre kraja godine, brže nego što ste očekivali, i više nego što su rasle do sada. Još je važnije da ovog puta posebnu pažnju posvećujemo penzionerima sa najnižim primanjima i da pripremamo ozbiljan dodatak uz povećanje penzija, koji će ići možda i malo pre povećanja penzija, za korisnike koji primaju minimalne penzije i penzije do 40-45.000 dinara. To je način da smanjimo razliku između najviših i najnižih penzija“, rekao je direktor Republičkog fonda PIO Relja Ognjenović.

Predsednik Saveza penzionera Srbije prof. dr Andreja Savić istakao je značaj aktivnosti koje se sprovode u korist penzionerske populacije i naglasio da penzionerske organizacije u Čačku imaju važnu ulogu u okviru mreže udruženja širom Srbije.

„Udruženja koja okupljaju penzionere u Čačku predstavljaju važan punkt u našoj republičkoj porodici udruženja. Grad Čačak ima veliku koncentraciju starijih – od 106.000 stanovnika, više od 28.000 su korisnici penzija. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da na nivou grada, na nivou 40 penzionerskih organizacija, naši penzioneri imaju svoju ulogu, svoju misiju i zadatak i zadovoljni smo što su se uključili u sve aktivnosti koje Republički fond PIO i mi kao krovna republička organizacija preduzimamo na dobrobit svih korisnika penzija“, rekao je Savić.

Nakon tribine u Čačku održan je i skup u Gornjem Milanovcu, kojem je prisustvovalo oko 350 korisnika penzija. Kako je navedeno u saopštenju, penzioneri su imali priliku da postave pitanja o temama koje ih najviše zanimaju i dobiju odgovore od predstavnika Fonda PIO i lokalne samouprave.

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