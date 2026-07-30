Kako se navodi, u cilju "održavanja stabilne situacije na unutrašnjem tržištu goriva" uvedena je nova privremena zabrana izvoza benzina, dizel goriva, brodskog goriva i gasnog ulja, piše Tanjug.



Odluka stupa na snagu 1. avgusta 2026. godine i važi do 31. januara 2027. godine, prenose RIA Novosti.



Zabrana izvoza benzina produžena je za šest meseci, dok je ograničenje izvoza dizel goriva produženo uz određene izuzetke.



"Od 1. septembra ograničenja se neće odnositi na dizel gorivo, brodsko gorivo i gasna ulja koja sa teritorije Rusije izvoze neposredni proizvođači", navodi se u saopštenju vlade.



Izuzeci će važiti i za isporuke goriva u okviru međunarodnih međuvladinih sporazuma, kao i za humanitarnu pomoć stranim državama na osnovu odluka ruske vlade.



Trenutno u Rusiji važi potpuna zabrana izvoza benzina i dizela, uključujući i izvoz koji obavljaju rafinerije, a ta mera ističe 31. jula.



Potpredsednik ruske vlade Aleksandar Novak ranije je izjavio da će ograničenja na izvoz dizela biti ukinuta "kako se tržište bude oporavljalo".



On je naveo da je izvoz dizela važan za potpunu iskorišćenost kapaciteta ruskih rafinerija i sprečavanje viškova goriva na domaćem tržištu.



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