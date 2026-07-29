Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) juče je objavila novu zabranu naprednih robota proizvedenih u inostranstvu.

Ova odluka se uglavnom tumači kao pokušaj da se ograniči prisustvo humanoidnih robota proizvedenih u Kini, tradicionalnom geopolitičkom rivalu Sjedinjenih Američkih Država, koji je poslednjih godina ostvario veliki napredak u oblasti robotike i veštačke inteligencije.

FCC je u saopštenju navela da takvi roboti, uključujući mobilne dvonožne humanoide i četvoronožne robotske platforme, „predstavljaju neprihvatljiv rizik po nacionalnu bezbednost Sjedinjenih Država, kao i po bezbednost i sigurnost američkih građana“. U saopštenju se poziva na vladinu studiju u kojoj je zaključeno da bi ovi roboti mogli da stvore ranjivosti u lancima snabdevanja, ali i da predstavljaju potencijalni sajber-bezbednosni rizik, piše Gizmodo.

Mnoge od istih zabrinutosti ranije su navođene kao razlog za zabranu TikToka, pre nego što je ta platforma bila primorana da proda većinski udeo američkim investitorima. Predsednik Donald Tramp, koji je ranije podržavao zabranu TikToka, promenio je stav nakon što su bogati investitori iz SAD i sa Bliskog istoka izrazili želju da kupe platformu.

Nova zabrana obuhvata i energetske invertore koje proizvode strane kompanije, ali predviđa određene izuzetke u zavisnosti od zemlje porekla i vrste proizvoda. U saopštenju se navodi da su Ministarstvo odbrane SAD (koje je FCC u tekstu nazvala Ministarstvom rata) i Ministarstvo unutrašnje bezbednosti već odobrili izuzeća za pojedine invertore. Kompanije su pozvane da podnesu zahtev za uslovno odobrenje izuzeća.

Zabrana se neće odnositi na robote koji su već kupljeni. Jedna od kompanija koja će verovatno biti najviše pogođena ovom merom jeste kineski Unitree, koja već prodaje humanoidne robote i robotske pse na američkom tržištu, poznate mnogim ljubiteljima robotike zahvaljujući brojnim snimcima na društvenim mrežama.

Istovremeno, zabrana neće sprečiti prodavce da nastave sa prodajom modela robota koji su već dobili odobrenje kroz FCC-ov postupak sertifikacije opreme. Takođe, američka vlada će i dalje moći da nabavlja robote proizvedene u inostranstvu ukoliko to bude želela.

Predsednik FCC-a Brendan Kar pozdravio je ovu odluku u izjavi objavljenoj u utorak, posebno pohvalivši predsednika Donalda Trampa.

„Prateći liderstvo predsednika Trampa, FCC će nastaviti da doprinosi zaštiti ključnih američkih lanaca snabdevanja. Današnjom odlukom delujemo potpuno usklađeno sa našim nacionalnim bezbednosnim agencijama kako bismo ostvarili taj cilj“, rekao je Kar.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.