Dan odluke za NIS - Srbija prvi put čeka dve licence u jednom danu

Danas je jedan od najvažnijih dana za Naftnu industriju Srbije (NIS), jer istovremeno ističu dve ključne licence – dozvola američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) za operativni rad kompanije i licenca koja omogućava nastavak pregovora između mađarskog MOL-a i ruskog Gaspromnjefta o prodaji većinskog udela, piše RTS.

Profesor Ekonomskog fakulteta Velimir Lukić ocenjuje da je situacija bez presedana i da se retko dešava da se u istom trenutku odlučuje o dva pitanja od presudnog značaja za jednu kompaniju.

"Ovo nije uobičajena situacija. Ulog je izuzetno veliki i teško je verovati da je reč o slučajnom poklapanju rokova", kaže Lukić.

Srbija više nema prostora za poteze

Prema njegovim rečima, Beograd je uradio sve što je mogao kako bi omogućio nastavak poslovanja NIS-a.

"Ono što je bilo do Srbije - urađeno je. Težište dešavanja sada je na MOL-u, dok se ključ celog rešenja nalazi kod Gasproma", ističe Lukić.

On podseća da su prethodnih meseci dve okolnosti išle naruku NIS-u – pregovori o promeni vlasničke strukture i poremećaji na globalnom tržištu nafte izazvani sukobima na Bliskom istoku. Međutim, smatra da ti argumenti danas više nisu dovoljno jaki kao ranije.

OFAC pooštrava stav

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je poslednje produženje roka za pregovore odobreno na samo deset dana, što je najkraći period do sada.

"Očigledno je da OFAC pooštrava svoj stav i da više nije dovoljno samo voditi pregovore, već se očekuju konkretni rezultati", ocenjuje Lukić.

Stručnjaci veruju da je produženje licence za rad NIS-a izvesnije od nastavka licence za pregovore između MOL-a i Gaspromnjefta, upravo zbog sporog napretka u pregovaračkom procesu.

Šta će biti sa cenama goriva?

Dok se čeka odluka iz Vašingtona, pažnja javnosti usmerena je i na cene goriva.

Lukić smatra da su cene na domaćem tržištu verovatno dostigle vrhunac i da bi u narednom periodu mogle da krenu naniže. Ipak, upozorava da se ne može očekivati brz pad.

"Tempo pojeftinjenja neće biti brz sve dok ne vidimo stabilizaciju svetskog tržišta i povratak cena nafte u normalne okvire", navodi on.

Stabilizacija tržišta tek sledeće godine?

Iako su cene nafte poslednjih nedelja u padu, potpuni oporavak tržišta još nije na vidiku. Prema procenama koje navodi Lukić, proizvođačima nafte biće potrebno više meseci da vrate proizvodnju na nivo pre sukoba na Bliskom istoku.

Zbog toga, kako ocenjuje, nije realno očekivati da se cena barela vrati na nivo od 60 do 65 dolara koji je važio pre izbijanja krize.

"Do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju tržišta nafte", zaključuje Lukić.

Današnja odluka o NIS-u mogla bi da odredi ne samo sudbinu kompanije već i pravac daljih pregovora između Zapada i ruskih energetskih interesa na Balkanu. Zato se sa velikom pažnjom očekuje ishod koji bi mogao da utiče i na tržište goriva u Srbiji.

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