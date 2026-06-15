Svetsko prvenstvo FIFA 2026. je počelo, a finansijski naslovi su zapanjujući. Domaćini prvenstva su Kanada, Meksiko i Sjedinjene Američke Države, a na turniru će prvi put učestvovati čak 48 reprezentacija, uključujući debitante Zelenortska Ostrva, Kurasao, Jordan i Uzbekistan. Kako god da se posmatra, razmere najvećeg fudbalskog takmičenja na svetu su ogromne.

Dovoljno je pogledati publiku. FIFA procenjuje da je Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. pratilo oko pet milijardi ljudi putem različitih medija, dok je finale gledalo 1,42 milijarde gledalaca, piše Money magazine.

Mnogo publike, unosni ugovori

A šta je sa novcem? Uz ogromnu publiku, unosne ugovore o televizijskim pravima i oglašavanju, kao i neke od najbogatijih sportista sveta na terenu, Svetsko prvenstvo obiluje neverovatnim brojkama.

Evo nekoliko finansijskih činjenica kojima možete impresionirati prijatelje tokom praćenja turnira.

Koliko koštaju ulaznice za Svetsko prvenstvo 2026?

Nije iznenađenje da je Svetsko prvenstvo izazvalo kontroverze mnogo pre početka turnira, a cene ulaznica su među najvećim zamerkama navijača.

Iako je turnir već počeo, još uvek postoji veliki broj neprodatih ulaznica. Međutim, oni koji se nadaju povoljnim kupovinama u poslednjem trenutku biće razočarani.

Na primer, za prvu utakmicu Australije protiv Turske ovog vikenda, najjeftinije ulaznice na FIFA sajtu koštaju 380 dolara, dok najskuplje dostižu 1.170 dolara. A to je samo utakmica grupne faze. Za polufinale koje će narednog meseca biti odigrano u Dalasu, navijači će morati da izdvoje između 2.705 dolara i čak 11.130 dolara.

Koliko će FIFA zaraditi od Svetskog prvenstva 2026?

S obzirom na ogromnu publiku koju privlači, nije iznenađujuće što je Svetsko prvenstvo jedan od najvećih izvora prihoda za svetsku fudbalsku organizaciju. Prodaja prava za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. donela je FIFA-i približno 9 milijardi dolara, pri čemu su najveći deo prihoda činili ugovori o televizijskim pravima i marketingu.

Pošto će prvenstvo 2026. imati prošireni format sa dodatnih 40 utakmica, očekuje se da taj rekord bude značajno nadmašen.

Iako konačni iznos neće biti poznat do završetka turnira, FIFA za 2026. godinu projektuje prihod od 8,9 milijardi dolara, pri čemu će najveći deo doći upravo od Svetskog prvenstva.

Ko su najplaćeniji igrači na Svetskom prvenstvu 2026?

Iako će na tribinama biti mnogo izuzetno bogatih ljudi, magazin Forbs navodi da će se po prvi put u istoriji Svetskog prvenstva na terenu naći dvojica milijardera. Reč je, naravno, o dvojici najvećih – i danas najbogatijih – fudbalera svih vremena: Kristijano Ronaldo iz Portugala i Lionel Mesi iz Argentine.

Iako su pri kraju svojih karijera, oni su i dalje na vrhu liste po zaradi među učesnicima prvenstva. Forbes procenjuje da je Ronaldo tokom prethodne godine zaradio 300 miliona američkih dolara od aktivnosti na terenu i van njega, dok je Mesi inkasirao 140 miliona američkih dolara.

Među ostalim velikim zarađivačima nalaze se francuska i madridska superzvezda Kylian Mbappé (135 miliona dolara), norveški napadač Erling Haaland (114 miliona dolara) i 18-godišnje čudo od deteta iz Španije, Lamine Yamal (61 milion dolara).

Koje reprezentacije na Svetskom prvenstvu 2026 vrede najviše?

Finansijska strana fudbala ne svodi se samo na plate igrača. Navijače takođe zanima kolika je vrednost fudbalera na transfer tržištu. Prema podacima sajta Transfermarkt, najvrednija reprezentacija na turniru je France.

Sa igračima poput Mbapea, Michael Olise i Ousmane Dembélé, ukupna tržišna vrednost francuskog tima procenjuje se na 1,52 milijarde evra.

Odmah iza Francuske nalaze se Engleska (2 milijarde dolara) i Španija (1,7 milijardi), dok prvih pet zaokružuju Portugal (1,4 milijarde) i Germany (1,3 milijarde.

Sa procenjenom tržišnom vrednošću od oko 90 miliona američkih dolara, australijska reprezentacija „Sokerusi“ biće 35. najvredniji tim na turniru.

Koliko vredi osvajanje Svetskog prvenstva?

Kao i sportisti na Olimpijskim igrama, većina fudbalera na Svetskom prvenstvu prvenstveno je fokusirana na pobedu, a ne na finansijske nagrade. Ipak, nagradni fond je impresivan.

FIFA će reprezentacijama koje učestvuju na turniru isplatiti ukupno oko 636 miliona dolara. Pobedniku će pripasti 50 miliona dolara, vicešampionu 33 miliona, dok je svakoj reprezentaciji garantovano najmanje 10 miliona dolara.

To, međutim, ne znači da će sav novac završiti kod igrača. Prema važećem kolektivnom ugovoru, australijski reprezentativci dobijaju 50 odsto svakog iznosa nagradnog fonda koji osvoji njihov tim.

Kada bi se polovina od garantovanih 10 miliona dolara podelila među 26 članova australijskog tima, svaki igrač bi dobio oko 203.713 dolara.

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