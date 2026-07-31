Ministarstvo je izračunalo da je bruto domaći proizvod (BDP) Rusije u periodu od januara do juna porastao za svega 0,3 odsto u odnosu na isti period prošle godine. U periodu od aprila do juna, privredna aktivnost je na godišnjem nivou porasla za 0,9 odsto, nakon pada od 0,2 odsto u prva tri meseca godine.

Ministarstvo slabije rezultate s početka godine pripisuje kalendarskim efektima. Prema revidiranim podacima, privredna aktivnost je u januaru i februaru opala za 1,7 odsto, odnosno 1,0 odsto, ali se u martu oporavila, zabeleživši rast od 1,9 odsto na godišnjem nivou.

Rast je u aprilu ponovo usporio, spustivši se na 1,3 odsto, dok su podaci za maj pokazali gotovo potpunu stagnaciju, uz rast aktivnosti od svega 0,3 odsto, prema proračunima ministarstva. U junu je aktivnost ponovo ubrzala, beležeći rast od 1,1 odsto.

Oporavak aktivnosti u drugom kvartalu bio je podstaknut nešto većim brojem radnih dana u odnosu na prethodnu godinu, dok je kalendarski faktor negativno uticao na privredu tokom prva tri meseca.

Slabi rezultati

Na sastanku održanom prošle nedelje, Centralna banka Rusije ponovo je snizila referentnu kamatnu stopu za četvrtinu procentnog poena, na 14 procenata, navodeći u svom izveštaju da je lična potrošnja bila glavni pokretač umerenog rasta ekonomske aktivnosti tokom drugog kvartala.

Investiciona aktivnost se donekle oporavila, iako je i dalje uglavnom slaba. Uticaj privremenog smanjenja proizvodnih kapaciteta u pojedinim sektorima izraženiji je od juna, a očekivanja poslovnih lidera u pogledu tražnje i proizvodnje u narednom periodu oslabila su tokom proteklog meseca, navodi se u saopštenju centralne banke objavljenom prošle nedelje.

U ovim uslovima, stručnjaci centralne banke snizili su prognozu rasta ruske privrede za celu 2026. godinu za pola procentnog poena; sada očekuju da će se rast kretati u rasponu od stagnacije do 1,0 odsto. Istovremeno, centralna banka je potvrdila svoju postojeću prognozu da će privreda naredne godine porasti između 1,5 i 2,5 odsto, piše Index.hr.

Ranije ovog meseca, Međunarodni monetarni fond (MMF) je predvideo da će ruska privredna aktivnost porasti za 1,1 odsto kako u ovoj, tako i u narednoj godini. Ruski BDP je prošle godine porastao za 1,0 odsto, nakon snažnog rasta od 4,9 odsto u 2024. godini.



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