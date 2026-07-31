Najjeftinija opcija je sporazumni razvod, dok se troškovi mogu višestruko povećati ukoliko supružnici ne mogu da postignu dogovor i slučaj završi u dugotrajnom sudskom postupku.

Sporazumni razvod najpovoljnija varijanta

Kada supružnici postignu dogovor o svim važnim pitanjima - prestanku braka, načinu vršenja roditeljskog prava, izdržavanju dece i eventualnoj podeli imovine - postupak je jednostavniji i obično kraće traje.

Kod sporazumnog razvoda, ukoliko supružnici ne angažuju advokata, osnovni trošak predstavljaju sudske takse. Prema važećim iznosima sudskih taksi, za podnošenje predloga za razvod i odluku suda plaćaju se takse koje ukupno iznose oko 5.000 do 6.000 dinara.

Građani imaju mogućnost da postupak pokrenu i bez advokata, jer njegovo angažovanje nije obavezno. Ipak, mnogi se odlučuju za pravnu pomoć kako bi bili sigurni da je dokumentacija pravilno pripremljena.

Advokat povećava troškove, ali može olakšati postupak

Ukoliko supružnici angažuju advokata za sporazumni razvod, troškovi najčešće mogu iznositi od nekoliko desetina hiljada dinara, odnosno okvirno nekoliko stotina evra, u zavisnosti od obima posla, pripreme dokumentacije i zastupanja pred sudom.

Kod spornog razvoda, kada nema dogovora između supružnika, troškovi mogu biti znatno veći. Broj ročišta, složenost slučaja, eventualne žalbe i dodatni postupci mogu dovesti do toga da ukupni izdaci dostignu nekoliko stotina evra, pa i više od 1.000 evra u komplikovanijim slučajevima.

Podela imovine može najviše da poskupi razvod

Sam postupak razvoda ne znači automatski i podelu zajedničke imovine. Ako supružnici ne mogu da se dogovore oko stana, kuće, automobila, ušteđevine ili drugih dobara stečenih tokom braka, pitanje imovine može zahtevati poseban postupak.

U takvim situacijama troškovi mogu značajno porasti zbog advokatskih usluga, sudskih taksi, veštačenja i drugih izdataka.

Ako se imovina deli sporazumno i u pitanju su nepokretnosti, sporazum o deobi zajedničke imovine može zahtevati overu kod javnog beležnika, a trošak zavisi od vrednosti imovine koja se deli.

Kada postoje deca, uključuje se Centar za socijalni rad

Razvod supružnika koji imaju maloletnu decu ima dodatnu proceduru. Sud odlučuje o vršenju roditeljskog prava, kontaktima deteta sa drugim roditeljem i izdržavanju.

U takvim postupcima sud pribavlja mišljenje Centra za socijalni rad, koji procenjuje šta je u najboljem interesu deteta. Ovo ne predstavlja poseban trošak za roditelje, ali može uticati na trajanje postupka.

Koliko novca treba pripremiti?

Okvirno, troškovi razvoda u Srbiji mogu izgledati ovako:

- Sporazumni razvod bez advokata: oko 5.000-8.000 dinara za osnovne sudske takse;

- Sporazumni razvod uz advokata: nekoliko desetina hiljada dinara, odnosno okvirno nekoliko stotina evra;

- Sporni razvod uz advokata: od nekoliko stotina evra pa naviše, u zavisnosti od trajanja postupka;

- Razvod sa podelom imovine, veštačenjima i dodatnim postupcima: može premašiti 1.000 evra.

Dogovor može značajno smanjiti troškove

Stručnjaci ukazuju da je, kada god je moguće, sporazumno rešavanje pitanja najbolji način da se smanje i finansijski i emotivni troškovi razvoda.

Osim što je jeftiniji, sporazumni razvod obično traje kraće i omogućava supružnicima da sami postignu dogovor o najvažnijim pitanjima, umesto da o njima odlučuje sud.

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