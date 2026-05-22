Kompanija Ekspo 2027 saopštila je danas da su sproveli otvoreni međunarodni postupak javne nabavke za usluge globalne PR agencije, prenosi Tanjug.

Njihov cilj je međunarodna promocija specijalizovane izložbe Ekspo 2027 na ključnim svetskim tržištima, ali i Beograda i Srbije kao domaćina, na globalnoj sceni.

U saopštenju se navodi da su ponude podnela tri međunarodna ponuđača, odnosno agencije Karv iz Njujorka, MC Group iz Berlina i Third Floor DWC LLC iz Dubaija.

Predmet javne nabavke obuhvata globalnu PR podršku za Ekspo 2027, od razvoja međunarodne komunikacione strategije i saradnje sa svetskim medijima, do organizacije medijskih događaja, uspostavljanja međunarodne medijske kancelarije i medijskih partnerstava.

Kako se navodi, poseban fokus usmeren je na tržišta Evrope, Severne i Južne Amerike, Azije, Afrike i Okeanije, u cilju jačanja međunarodne vidljivosti i pozicioniranja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Direktor kompanije Ekspo Danilo Jerinić istakao je da je cilj dodatno jačanje međunarodnog prisustva i prepoznatljivosti Ekspa 2027, ali i Beograda i Srbije kao domaćina, na globalnoj sceni.

"To je uslov da što veći broj posetilaca i kompanija iz inostranstva dodje u Srbiju na specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd. Dolazak tih kompanija znači više investicija, veći BDP i novi podsticaj za privredni rast Srbije", rekao je Jerinić.

Dodao je da će stručne službe Ekspa analizirati pristigle ponude i u zakonskom roku doneti odluku o izboru najboljeg ponuđača.

Izbor najboljeg ponuđača biće sproveden primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude, pri čemu će, pored cene, biti ocenjivani i kvalitativni elementi, uključujući iskustvo u pružanju PR usluga u okviru Ekspo izložbi, prisustvo na globalnom tržištu i iskustvo u izgradnji imidža država i nacionalnih turističkih organizacija.

Takođe, za vođenje globalne komunikacione kampanje Ekspa 2027 prijavile su se neke od najiskusnijih međunarodnih PR agencija, sa referencama koje obuhvataju najveće svetske i specijalizovane izložbe, globalne investicione forume i međunarodne projekte država i vlada širom sveta, a njihovi portfoliji uključuju komunikacione kampanje za Ekspo u Osaki, Dubaiju, Astani, Milanu, Šangaju i Hanoveru, Svetski ekonomski forum u Davosu i Džajteks 2025, uz međunarodno nagrađivane kampanje, milionsku publiku i hiljade medijskih objava.

Jerinić je rekao da zainteresovanost globalno etabliranih agencija pokazuje značaj Srbije na globalnoj sceni.

"Činjenica da su upravo ovakve globalno etablirane agencije zainteresovane za saradnju na projektu predstavlja dodatnu potvrdu međunarodnog ugleda, vidljivosti i značaja koji će Beograd i Srbija imaju već sada i koji će tek imati na globalnoj sceni tokom održavanja specijalizovane izložbe 2027. godine", poručio je Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo sa temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve" biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu.



