Prema navodima analitičke kompanije Vorteks, najmanje dva potpuno natovarena iranska supertankera napustila su Zaliv i prešla liniju nadzora koju su uspostavile Sjedinjene Američke Države, transportujući deo tereta ka Arapskom moru, prenosi Bloomberg.



Kako se navodi, brodovi su plovili noću i sa isključenim transponderima kako bi izbegli detekciju.



Izveštaji ukazuju da je od početka blokade kroz to područje prošlo više desetina plovila povezanih sa Iranom, pri čemu je značajan deo tereta i dalje namenjen izvozu, pre svega ka azijskim tržištima.



Američke snage su u međuvremenu zaplenile jedan teretni brod i izvršile ukrcavanje na drugi tanker pod sankcijama, dok su u regionu zabeleženi i dodatni incidenti, uključujući napad na kontejnerski brod u blizini Ormuskog moreuza.



Podaci takođe pokazuju da pojedini tankeri nastavljaju da testiraju efikasnost američke blokade, krećući se ka ili kroz strateški važan moreuz, dok deo plovila plovi pod nejasnim vlasničkim strukturama ili prevozi terete povezane sa Iranom.



Uprkos pojačanim merama Vašingtona da ograniči izvoz iranske nafte, analitičari ocenjuju da značajan deo pošiljki i dalje uspeva da stigne do kupaca, pri čemu se kao glavna destinacija najčešće navodi Kina.



Pomorske vlasti i međunarodne organizacije upozoravaju na povećane bezbednosne rizike i razmatraju planove za zaštitu i eventualnu evakuaciju brodova, dok se situacija u Persijskom zalivu i dalje ocenjuje kao nestabilna.



