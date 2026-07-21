Ovaj potez deo je nastojanja najvećeg svetskog proizvođača opreme za izradu čipova da zadrži stručni kadar u vreme velike potražnje za radnicima u industriji poluprovodnika, preneo je Rojters.

Kompanija je potvrdila plan, navodeći da se završavaju detalji programa uslovne dodele akcija koji bi trebalo da stupi na snagu 1. januara 2027. godine.

Program će biti namenjen svim zaposlenima koji budu ispunjavali propisane uslove, piše Tanjug.

Pomenuti potez deo je šireg trenda među vodećim proizvođačima čipova, uključujući Samsung Electronics, TSMC i SK Hynix, koji poslednjih godina povećavaju primanja i uvode posebne nagrade kako bi zadržali kvalifikovane stručnjake u uslovima snažnog rasta poslovanja, podstaknutog razvojem veštačke inteligencije.

Tehnološka firma ASML, koja je po tržišnoj kapitalizaciji najvrednija evropska tehnološka kompanija, ranije ovog meseca objavila je neto dobit od 2,92 milijarde evra i saopštila da su njeni najnapredniji litografski sistemi za proizvodnju čipova gotovo u potpunosti rasprodati do kraja 2027. godine.

Kompanija zapošljava oko 44.500 ljudi širom sveta, od kojih više od polovine radi u Holandiji, dok je oko 8.500 zaposleno u Sjedinjenim Američkim Državama.

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