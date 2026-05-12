Visoke cene zakupnine odbijaju mnoge zaposlene i smetaju kompanijama koje traže stručnjake, izveštava nemačka novinska agencija (DPA).

Mnogi ljudi smatraju skupe stanove glavnim nedostatkom života u urbanim područjima, prema istraživanju konsultantske firme PwC.

"Visoke kirije i teškoće u pronalaženju pristupačnog stanovanja u urbanim područjima ostaju ogroman izvor frustracije među zaposlenima", rekao je Bernd Reze, direktor PwC-a u Frankfurtu.

Istraživanje se sprovodi već tri godine, a problem, kaže Reze, se povećao. U istraživanju je učestvovalo 4.000 zaposlenih starosti između 18 i 65 godina iz 12 gradova sa najmanje pola miliona stanovnika – uključujući Berlin, Hamburg, Frankfurt, Minhen, Esen, Lajpcig i Hanover.

Velika većina ljudi smatra da je život u velikom gradu prijatan - zbog mogućnosti za kupovinu, kulturnih i obrazovnih ponuda, mogućnosti za posao i kratkih putovanja na posao.

Oko devet od deset ispitanika, ili 89 odsto, oseća se dobro u vezi sa mestom gde živi. Istovremeno, dve trećine su nezadovoljne kirijama, cenama stanova i ograničenom ponudom.

Čak 87 odsto je reklo da je pronalaženje pristupačnog stana u velikim gradovima "čista sreća". Neki zaposleni pate od visokih troškova stanovanja.

Prema istraživanju, 37 odsto ispitanika je već razmišljalo o promeni posla.

Kao rezultat toga, 10 odsto ispitanika se zapravo preselilo. Među ljudima starosti između 18 i 34 godine, to je skoro svaki peti.

Osam od 10 zaposlenih kaže da je usko tržište stanova problem za privlačenje i zadržavanje kvalifikovanih radnika.

Kada zaposleni traže novi posao koji zahteva preseljenje, 50 odsto njih kaže da je kirija odlučujući faktor - čak važniji od dužine putovanja na posao, što je navelo 42 odsto.

Međutim, glavni faktor prilikom preseljenja je sigurnost posla, sa 54 odsto. I poslodavci i političari trebalo bi da budu zabrinuti zbog pristupačnog stanovanja, rekli su učesnici ankete. 88 odsto podržava javno stanovanje za one sa niskim i srednjim prihodima, dok 85 odsto podržava pretvaranje kancelarijskog prostora u stambeni, piše Feniks magazin.

Očekivanja poslodavaca su takođe velika. Na primer, 83 odsto je za subvencionisanje zakupnine kompanija. Oko 80 odsto je reklo da bi poslodavci trebalo da pokriju troškove putovanja ili da obezbede zaposlenima smeštaj.

