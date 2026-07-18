Funkcionisanjem Fonda, objasnila je, država je osigurala da nijedno dete ne trpi posledice roditelja koji ne izvršavaju obavezu davanja mesečne alimentacije, navodi se u saopštenju Ministarstva.

"Kada smo osnivali Alimentacioni fond vodili smo se jednostavnom idejom - nijedno dete u Srbiji ne sme da pati i čeka da bi ostvarilo pravo koje mu pripada. Danas, kada je iz Fonda isplaćeno više od 54 miliona dinara, jasno je da smo napravili dobar potez i važan korak ka ostvarenju cilja. Iza svake isplate Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koje je upravljač Fonda, stoji najmanje jedno dete kome je država pružila sigurnost onda kada mu je to najpotrebnije", poručila je Žarić Kovačević.

Veliko interesovanje građana potvrđuje i rad Kontakt centra, koji je zabeležio više od 4.100 poziva i skoro 2.000 elektronskih upita, što pokazuje da su građani prepoznali značaj ove mere.

"Za mene je, ipak, najvažnije to što nijedno dete više nije žrtva nesavesnih očeva i majki. Država je apsolutno preuzela na sebe da dete na vreme dobije ono što mu pripada, dok roditelj sa kojim živi ne mora da prolazi kroz mukotrpan proces. To je suština Alimentacionog fonda - da deca budu u potpunosti zaštićena i zbrinuta, a njihova prava prioritetno i efikasno ostvarena", dodala je Žarić Kovačević.

Alimentacioni fond je osnovan kao budžetski i to na osnovu Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda koji je počeo da se primenjuje krajem avgusta prošle godine.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju, kao upravljač Fonda, na šest meseci objavljuje Izveštaj o njegovom radu, piše Tanjug.

Republika Srbija usvajanjem Zakona o Alimentacionom fondu ispunjava svoju dužnost utvrđenu Konvencijom o pravima deteta, tako što, u skladu sa nacionalnim uslovima i svojim mogućnostima, propisuje odgovarajuće mere, s ciljem pružanja pravovremene finansijske podrške detetu, u vidu privremenog izdržavanja, u slučajevima u kojima roditelj ili drugi srodnik deteta ne izmiruje dužnost izdržavanja određenu izvršnom ispravom, a postupak prinudne naplate nije moguće sprovesti jer dužnik nema imovinu ili je potrebno vreme da se iz imovine namiri dospelo potraživanje na ime zakonskog izdržavanja deteta.

Kako se navodi, za sve informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na alimentaciju kroz mehanizam Alimentacionog fonda građani se mogu informisati koristeći digitalnog asistenta na sajtu Ministarstva, a mogu se obratiti i putem Kontakt centra 011/7455399, kao i putem mejla: alimentacioni.fond@minbpd.gov.rs

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