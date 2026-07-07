Prema predlogu, tokom trajanja braka penzijski bodovi koje supružnici ostvaruju delili bi se ravnopravno između njih. Na taj način svaki supružnik imao bi sopstvenu, samostalnu penziju, bez obzira na to ko je tokom radnog veka imao veća primanja.

Najveća promena nastupila bi nakon smrti jednog od supružnika. Za razliku od sadašnjeg sistema, preživeli partner više ne bi imao pravo na udovičku penziju. Trenutno udovice i udovci u Nemačkoj, uz sopstvenu penziju, mogu da primaju i 55 odsto penzije preminulog supružnika.

Na primer, ako je preminuli suprug primao penziju od 2.400 evra, a supruga 800 evra, danas bi nakon njegove smrti ukupno primala 2.120 evra mesečno, piše Fenix.

Prema novom modelu, primala bi samo svoju penziju, koja bi nakon podele penzijskih bodova iznosila oko 1.400 evra, odnosno čak 720 evra manje nego prema sadašnjim pravilima.

Predloženi model najviše bi odgovarao bračnim parovima koji su tokom života imali približno jednake plate i uplaćivali slične penzijske doprinose. Najveći gubitnici mogli bi da budu parovi u kojima je jedan supružnik – najčešće žena – godinama radio sa skraćenim radnim vremenom ili privremeno napustio tržište rada zbog podizanja dece ili brige o članovima porodice.

Stručnjaci upozoravaju da bi tokom dvadeset godina primanja penzije razlika u ukupnim primanjima mogla da dostigne više od 170.000 evra, iako konačan iznos zavisi od budućih usklađivanja penzija, poreskih pravila i doprinosa.

Za sada nije doneta konačna odluka o ukidanju udovičkih penzija, piše Fenix.

Nemački političari najavljuju da bi sadašnji penzioneri i već sklopljeni brakovi trebalo da budu zaštićeni od mogućih promena, ali još nije poznato na koji način bi to bilo sprovedeno u praksi.

Deo stručnjaka predlaže da se pravo na udovičku penziju ipak zadrži za osobe koje su zbog podizanja dece ili brige o članovima porodice imale prekide u radnom stažu.

Konačne preporuke Komisije za reformu penzijskog sistema očekuju se tokom 2026. godine, nakon čega će biti poznato da li će Nemačka zaista ukinuti sadašnji sistem udovičkih penzija ili će predlog biti izmenjen.



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