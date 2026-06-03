Najveći svetski proizvođač aviona, Airbus, saopštio je da je prvi od 12 posebno prilagođenih aviona tipa A350-1000ULR, koje je naručila australijska kompanija Qantas, uspešno završio svoj prvi probni let.



Letelica je poletela iz Tuluza u Francuskoj i tokom probnog leta provela u vazduhu tri sata i 43 minuta, leteći iznad francuske teritorije i atlantske obale. Testiranje su sproveli Airbusovi piloti zaduženi za probne letove.



Nakon završetka testne faze, avion će biti dodatno opremljen u skladu sa zahtevima i standardima kompanije Qantas, koja planira da ga koristi za takozvani "Projekat Sunrise" - program uvođenja najdužih direktnih komercijalnih letova na svetu.



Iz Airbusa navode da je i drugi avion iz ove serije u završnoj fazi proizvodnje, a njegova isporuka australijskom prevozniku očekuje se tokom aprila 2027. godine.



Qantas je saopštio da prvi uspešan let označava početak dvomesečnog programa testiranja, nakon kojeg će biti objavljeni detalji prvih ruta i termini početka komercijalnih letova.



Australijska kompanija još 2022. godine naručila je 12 modifikovanih aviona A350 kako bi omogućila direktne veze između Sidneja i velikih svetskih metropola poput Londona i Njujorka. Prvobitni plan bio je da letovi počnu krajem 2025. godine, ali je projekat odložen zbog problema u globalnim lancima snabdevanja, piše Index.hr.



Trenutno ne postoje direktne avionske linije koje povezuju istočnu obalu Australije sa Evropom.



Ruta između Londona i Sidneja dugačka je oko 17.750 kilometara i jedna je od najdužih na svetu. Ipak, zahvaljujući povoljnim vazdušnim strujama, očekuje se da će letovi između Sidneja i Londona, kao i između Sidneja i Njujorka, trajati približno isto, do 22 sata.



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