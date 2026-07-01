Tramp je podsetio da je dosadašnji predsednički avion "Air Force One" bio star 35 godina i naveo da je katarski emir ponudio da donira novu letelicu.



"Emir Tamim, veliki džentlmen, rekao je: 'Ne, ne, želeo bih da dam doprinos vašoj zemlji' ", rekao je Tramp novinarima.



On je dodao da će avion za oko pet meseci biti prilagođen predsedničkim bezbednosnim standardima.



"Bićete oduševljeni. Ne postoji ništa slično", rekao je Tramp, prenosi AP.

Američki predsednik je naveo da je od kompanije Boing, koja bi nove predsedničke avione trebalo da isporuči 2028. godine, tražio da preporuči privremeno rešenje.



"Pitao sam ko ima najbolji avion. Rekli su mi - Katar. Nikada nije postojao avion poput tog. Iskreno, mi ne bismo mogli da napravimo takvu letelicu jer ne bismo bili spremni da izdvojimo toliko novca. Oni su platili najvišu cenu", rekao je Tramp.



On je dodao da je tokom posete Kataru prvobitno tražio da avion koristi određeno vreme, ali da je emir odlučio da ga pokloni Sjedinjenim Američkim Državama.



Tramp je ocenio da je reč o "poklonu zemlje koja se prema SAD ophodila veoma prijateljski" i ponovio da je novi avion jedinstven po svojim karakteristikama.



Kako pojašnjava NBC Njuz, američki predsednik će avionom "boing 747" otputovati u američku saveznu državu Severnu Dakotu, gde će učestvovati na događajima povodom 250. godišnjice SAD, dok je za petak planiran i odlazak u saveznun državu Južnu Dakotu na obeležavanje Dana nezavisnosti kod planine Rašmor.



Letelica je predstavljena prošlog meseca i dizajnirana je u crveno-belo-plavoj kombinaciji, a deo političke javnosti u SAD izrazio je kritike zbog prihvatanja aviona od Katara, uz ocene o mogućim etičkim i bezbednosnim pitanjima.



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