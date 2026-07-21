Na londonskom tržištu cena barela sirove nafte tipa Brent dostigla je 91,39 dolara. Na američkom tržištu barel je poskupeo za 2,01 dolar i iznosio je 85,24 dolara.

Pažnju tržišta početkom nedelje privukla je objava jemenskog pokreta Ansar Alah da uvodi blokadu saudijskih luka na Crvenom moru. Ta odluka dovodi u pitanje isporuke nafte koje je Saudijska Arabija preusmerila ka luci Janbu kako bi izbegla blokirani Ormuski moreuz.

Saudijska kompanija Aramco je početkom godine iz luke Janbu isporučivala oko 1,3 miliona barela dnevno, dok su u junu isporuke dostigle približno 4,6 miliona barela dnevno.

Blokada bi mogla da primora tankere da preusmere plovidbu kroz Suecki kanal i oko Afrike, iako još nije jasno u kojoj meri će Ansar Alah uspeti da ometa transport saudijske nafte kroz moreuz Bab el Mandeb.

Tankeri menjaju rute

U utorak su dva tankera sa saudijskom naftom namenjenom kupcima u Kini i Indiji promenila rutu i izbegla prolazak kroz Bab el Mandeb, pokazuju podaci o praćenju brodova.

Tanker "Xin Long Yang" iz flote kompanije Cosco Shipping u ponedeljak je u luci Janbu ukrcao oko dva miliona barela saudijske nafte, dok je tanker "Rhodos" kompanije Dinacom Tankers Management preuzeo oko 700.000 barela namenjenih Indiji, navodi Rojters.

Kompanije nisu odmah odgovorile na zahtev za komentar povodom promene pravca plovidbe svojih brodova.

Tanker "Nev Prime" trebalo je da stigne u luku Janbu tokom druge polovine nedelje, ali je takođe promenio pravac u vodama Omana.

Ipak, luka Janbu i dalje priprema ukrcavanje nafte za brodove koji su u Crveno more stigli pre objave blokade ili se trenutno nalaze na putu kroz Suecki kanal, navode izvori iz sektora pomorskog transporta.

Osiguranje brodova poskupelo

Osiguravajuće kuće u ponedeljak su povećale premije za ratne rizike u Crvenom moru na oko 0,75 odsto vrednosti broda, dok su početkom nedelje iznosile oko 0,3 odsto, rekli su izvori iz sektora osiguranja.

Rast troškova osiguranja dodatno povećava cenu transporta energenata i pojačava zabrinutost trgovaca.

Novi udar na snabdevanje energentima

Jemenska blokada dodatno je pojačala strahove zbog eskalacije sukoba između SAD i Irana u regionu Persijskog zaliva.

SAD su tokom noći između ponedeljka i utorka izvele napade na ciljeve u Iranu deseti dan zaredom, dok je Iran uzvratio napadima na američku bazu u zemljama Persijskog zaliva.

Teheran insistira na većoj kontroli Ormuskog moreuza, u dogovoru sa Omanom, zahtevajući od brodova da koriste koridor uz iransku obalu. Iranska vojska upozorila je da se brodovi koji pokušaju da prođu drugom stranom moreuza izlažu riziku.

Zbog sve većih tenzija, prolazak tankera kroz Ormuski moreuz pao je na najniži nivo u poslednja dva meseca, što je ponovo otvorilo pitanje mogućeg manjka snabdevanja naftom tokom letnje sezone povećane potrošnje.

Američke zalihe na istorijski niskom nivou

Komercijalne zalihe sirove nafte u SAD bile su krajem pretprošle nedelje oko šest odsto ispod petogodišnjeg proseka za ovo doba godine, dok su zalihe benzina bile niže oko osam odsto, pokazuju podaci američkog Ministarstva energetike.

Strateške rezerve nafte SAD nalazile su se 10. jula na najnižem nivou od aprila 1983. godine, sa svega 316,5 miliona barela.

Odvojeni podaci Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) pokazuju da je cena barela njihove referentne korpe u ponedeljak porasla za 1,93 dolara i dostigla 86,10 dolara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.