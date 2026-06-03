Belgija ponovo uspostavila avio-saobraćaj - putnici noć proveli na aerodromu

Do prekida protesta došlo je nakon što su sindikati i operater kontrole leta Skajs (Skeyes) postigli dogovor o nastavku pregovora, čime su za sada otklonjene blokade koje su paralisale vazdušni saobraćaj širom zemlje.

Stotine putnika spavale na aerodromu

Najveći teret štrajka podneli su putnici. Prema podacima Aerodroma Brisel, oko 270 ljudi bilo je primorano da noć provede u terminalu kako bi uspeli da stignu na jutarnje letove, prenosi Tanjug.

Mnogi su sate proveli čekajući informacije o svojim putovanjima, dok su neki ostali bez smeštaja i bili prinuđeni da noć provedu na aerodromskim klupama.

Otkazano oko 140 letova

Tokom štrajka otkazano je oko 140 dolaznih i odlaznih letova, što je izazvalo ozbiljne poremećaje u rasporedu letenja i uticalo na hiljade putnika.

Problemi nisu pogodili samo Brisel. Značajni poremećaji zabeleženi su i na aerodromima u Šarloi i Liježu, gde su putnici takođe trpeli kašnjenja i otkazivanja letova.

Vazdušni prostor dva puta zatvaran

Situacija je dodatno pogoršana činjenicom da je belgijski vazdušni prostor tokom utorka dva puta privremeno zatvaran. Zbog toga su brojne avio-kompanije morale da menjaju rute, odlažu polaske ili preusmeravaju letove ka drugim evropskim aerodromima.

Očekuje se velika finansijska šteta

Na Aerodromu Brisel procenjuju da će posledice štrajka biti značajne, kako zbog velikog broja otkazanih letova, tako i zbog dodatnih troškova nastalih usled reorganizacije saobraćaja.

Iako je saobraćaj ponovo uspostavljen, pojedini putnici bi i tokom narednih dana mogli da osete posledice poremećaja kroz pomerene rasporede i kašnjenja.

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