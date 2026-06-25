Reč je o letelici proizvedenoj 2008. godine, konfigurisanoj za prevoz 180 putnika, koja će dodatno unaprediti operativne kapacitete Er Srbije i doprineti daljem razvoju mreže letova, saopšteno je iz te kompanije.



Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek izjavio je da su razvoj flote i uvođenje dodatnih aviona deo dugoročnog plana rasta kompanije.



"Time dalje unapređujemo naše operativne mogućnosti i obezbeđujemo stabilan i pouzdan nivo usluge za putnike, uz kontinuirano širenje mreže linija iz Beograda. Ulaganja u flotu omogućavaju nam da zadržimo snažnu tržišnu poziciju u regionu, uz visok nivo efikasnosti i komfora u svakodnevnom saobraćaju. U narednom periodu predviđen je i dolazak još jednog aviona istog tipa, što će dodatno doprineti većoj fleksibilnosti u planiranju letova" rekao je Marek.



Avion Erbas A320-232 opremljen je sa dva IAE motora, pojedinačnog potiska od 24.000 lbf (106,75 kN).



Sa rasponom krila od 35,80 metara, dužinom od 37,57 metara i maksimalnom operativnom visinom leta od 39.800 stopa, ova letelica pruža pouzdane i efikasne performanse na kratkim i srednjim linijama.



Pre nego što je stigao u Srbiju, avion je u Holandiji prošao kompletno farbanje i dobio novi vizuelni identitet u bojama Er Srbije.



Flotu Er Srbije trenutno čini više od 30 aviona različitih tipova, uključujući širokotrupne Erbas A330-200, uskotrupne A320-200 i A319-100, zatim Embraer E195, kao i turboprop ATR 72-600.



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