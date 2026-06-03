Indeks Beogradske berze Belex15 ostvario je pad od 0,19 odsto, dok je Belexline opao za 0,17 odsto, prenosi Tanjug.
Na današnjoj listi nema dobitnika.
Prvi na listi gubitnika je Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, čije akcije su opale za 1,21 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 2.035 dinara.
Drugi na listi gubitnika je Goša FOM a.d. iz Smederevske Palanke, čija cena akcija je opala za 0,94 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.782 dinara.
Najviše se trgovalo akcijama kompanije Goša FOM a.d. iz Smederevske Palanke uz promet od 611.280 dinara.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Finansije i Berza
Beogradska berza ostvarila promet od preko 24,79 miliona dinara
Na Beogradskoj berzi danas je ostvaren promet od 24.794.093 dinara, a indeksi su bili u padu, navodi se u berzanskom izveštaju.
Indeks Beogradske berze Belex15 ostvario je pad od 0,19 odsto, dok je Belexline opao za 0,17 odsto, prenosi Tanjug.
Finansije i Berza
Oprez na Bajnens berzi - bitkoin i dalje u padu, obim trgovine prešao 48,8 milijardi evra
Bitkoin u slobodnom padu - izgubio na vrednosti skoro 4 odsto
Beogradska berza prometovala 287,17 miliona dinara
Ozbiljne banke ulažu kada najbrže rastu - šta zapravo znači rast troškova jedne banke
Promet na Beogradskoj berzi 13,55 miliona dinara
Vlada produžila privremeno smanjenje do 7. juna - I dalje niže akcize na gorivo
Najveće ekonomije EU su postigle dogovor
Nedeljni promet na Beogradskoj berzi oko 558,45 miliona dinara
Beogradska berza u plusu - indeksi porasli, promet premašio 4,92 miliona dinara
Najnovije
Najčitanije
1D
Tajna potopljenog sveta u BiH - ispod ovog jezera kriju se sela, groblja i istorija stara vekovima
1D
Svet zavisi od njene pšenice - Rusija ostvarila jednu od najvećih žetvi u istoriji i pojačava izvoz
Vremenska prognoza
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,06
|117,41
|117,77
|USD
|100,57
|100,87
|101,17
|CAD
|72,63
|72,85
|73,07
|AUD
|72,03
|72,25
|72,46
|GBP
|135,41
|135,82
|136,23
|CHF
|127,88
|128,27
|128,65
Kripto valute
|Valuta
|Cena (EUR)
|BTC
|57.384,00 €
|ETH
|1.597,46 €
|LTC
|40,82 €
|DOT
|0,93 €
|BCH
|225,55 €
|LINK
|7,21 €
|BNB
|557,83 €
|XMR
|289,83 €
Komentari (0)