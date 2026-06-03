Indeks Beogradske berze Belex15 ostvario je pad od 0,19 odsto, dok je Belexline opao za 0,17 odsto, prenosi Tanjug.



Na današnjoj listi nema dobitnika.



Prvi na listi gubitnika je Metalac a.d. iz Gornjeg Milanovca, čije akcije su opale za 1,21 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 2.035 dinara.



Drugi na listi gubitnika je Goša FOM a.d. iz Smederevske Palanke, čija cena akcija je opala za 0,94 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 1.782 dinara.



Najviše se trgovalo akcijama kompanije Goša FOM a.d. iz Smederevske Palanke uz promet od 611.280 dinara.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.