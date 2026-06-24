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Od aviona Pabla Eskobara napravili luksuzni Airbnb - noćenje košta 500 evra

Privatni avion koji je nekada pripadao Pablu Eskobaru danas je pretvoren u luksuzni Airbnb smeštaj, a noćenje u njemu košta oko 500 evra po osobi.

Autor:  Nina Stojanović
24.06.2026.10:43
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Od aviona Pabla Eskobara napravili luksuzni Airbnb - noćenje košta 500 evra
Foto: Shutterstock / Victoria OM
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Preduzetnik Džoni Palmer uspeo je da stari Boing 727 iz 1968. godine pretvori u jedinstveni apartman, koji danas privlači turiste iz celog sveta. Letelica je početkom osamdesetih godina prošlog veka preuređena u privatni avion i tada se nalazila u vlasništvu Pabla Eskobara, jednog od najbogatijih kriminalaca u istoriji.

Eskobar je tokom života stekao bogatstvo procenjeno na oko 30 milijardi dolara, pa ne čudi što je avion bio ukrašen zlatnim detaljima i kristalima, piše eKapija. 

Od Boinga do luksuznog smeštaja

Tokom godina avion je promenio nekoliko vlasnika i prošao kroz restauraciju, ali je zadržao retro stil karakterističan za osamdesete godine.

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Unutrašnjost danas obuhvata dva dnevna boravka, spavaću sobu sa bračnim krevetom, tri toaleta, tuš-kabinu i potpuno opremljenu kuhinju. Smeštaj je predviđen za maksimalno četiri osobe.

Pored trupa aviona nalazi se prostrana paluba sa hidromasažnom kadom, saunom i spoljnim tušem, dok se za napajanje koriste solarni paneli i obnovljivi izvori energije.

Gde se nalazi avion Pabla Eskobara

Boing je postavljen na transportne kontejnere u industrijskoj zoni Skyline Park u Bristolu, u Velikoj Britaniji.

Gostima koji rezervišu boravak putem Airbnb-a vikendom je na raspolaganju mirno okruženje, dok tokom radne nedelje buka dostavnih vozila iz susednog kompleksa može donekle narušiti tišinu.

Ipak, mogućnost da provedu noć u nekadašnjem avionu Pabla Eskobara za mnoge predstavlja iskustvo koje se ne propušta.

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