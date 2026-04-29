Prevoznicima će biti potrebna četiri aviona dugog dometa, 332 aviona srednjeg dometa, 98 aviona kratkog dometa i 210 aviona za regionalne i lokalne linije, precizirao je ministar.



Ruska flota trenutno broji 1.089 aviona, od čega je 680 kupljeno od stranih proizvođača, a 391 stigao je iz domaćih pogona.



Najveći ruski avio-prevoznik Aeroflot, u većinskom vlasništvu države, naručio je 18 uskotrupnih putničkih aviona MC‑21 od kompanije Yakovlev Corporation, ogranka grupe United Aircraft Corporation u većinskom vlasništvu državnog diva Rosteca.



Trenutno Aeroflot pregovara o kupovini još 182 aviona za svoju flotu, napominje TASS.



Avio-prevoznik S7 Airlines, treći po veličini u Rusiji, dogovara pak kupovinu 100 uskotrupnih aviona Tu‑214, koji je projektovala kompanija Tupolev, takođe u sastavu United Aircraft Corporation, a proizvode ga ruske kompanije Aviastar‑SP i KAPO.



"Svedočimo ogromnoj potražnji za avionima domaće proizvodnje (...) Moramo da gradimo avione, ali moramo ih i servisirati i popravljati sve redom, a to je velik izazov", rekao je ruski ministar na forumu.



Avioni ruske proizvodnje moraju da budu konkurentni i na svetskom tržištu, naglasio je ministar, dodavši da se proizvođači, uz domaće tržište, moraju okrenuti i izvozu, prenosi tportal.



Avioni sovjetske proizvodnje nekada su bili izuzetno popularni u svetu i ruski proizvođači bi takođe trebalo da postave takav ambiciozni cilj, dodao je Nikitin.

