Najveći svetski luksuzni brendovi, među kojima su LVMH, Guči, Dior, Monkler i Erme, poslednjih meseci intenzivirali su otvaranje novih prodavnica i organizovanje modnih događaja u Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Rojters.

Prema podacima konsultantske kuće Savills, Severna Amerika je tokom 2025. godine prvi put postala vodeći region po broju novih luksuznih prodavnica, sa 27 odsto svih otvaranja na globalnom nivou, ispred Evrope sa 26 odsto i Kine sa 19 odsto.

Stručnjaci ocenjuju da američko tržište pruža značajan prostor za rast, budući da broj luksuznih prodavnica i dalje zaostaje za brojem veoma imućnih stanovnika.

Istovremeno, luksuzni sektor suočava se sa usporavanjem tražnje na drugim ključnim tržištima.

Kina i dalje oseća posledice krize na tržištu nekretnina i slabije potrošnje, dok su ratna dešavanja na Bliskom istoku negativno uticala na turistička putovanja i kupovinu luksuzne robe.

Pozitivni trendovi u Americi vidljivi su i u poslovnim rezultatima vodećih kompanija.

Rišmon, vlasnik brenda Kartije, saopštio je da je prodaja u regionu Amerika u prvom kvartalu porasla za 18 odsto na godišnjem nivou, što predstavlja deveti uzastopni kvartal dvocifrenog rasta.

Analitičari navode da bi predstojeće javne ponude akcija velikih tehnoloških kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama mogle dodatno da podstaknu potražnju za luksuznim satovima, nakitom i modnim proizvodima, ali upozoravaju da će za potpuniji oporavak sektora biti neophodan i povratak snažnijeg rasta kineskog tržišta.

Američki potrošači trenutno učestvuju sa oko petinom ukupne globalne potrošnje luksuzne robe, što ih čini ključnim osloncem industrije u periodu povećane neizvesnosti na svetskom tržištu.



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