Novi dogovor Saveta Evropske unije i Evropskog parlamenta o jačanju prava avio-putnika donosi značajne promene u načinu na koji će se ubuduće putovati avionom širom Evrope. Iako se nova pravila direktno odnose na zemlje Evropske unije, ona će imati i indirektan uticaj na putnike iz Srbije, posebno zbog čestih letova ka EU destinacijama i rada evropskih avio-kompanija na našem tržištu.

Kako se nova pravila odnose na putnike iz Srbije?

Srbija nije članica Evropske unije, ali veliki deo putnika iz naše zemlje koristi letove ka EU ili leti sa evropskim avio-kompanijama. Upravo tu leži ključni uticaj novih pravila.

Putnici iz Srbije će najviše osetiti promene u sledećim situacijama:

kada lete iz Srbije ka zemljama EU

kada koriste avio-kompanije registrovane u EU

kada putuju preko evropskih aerodroma kao tranzitni putnici

U tim slučajevima, deo novih prava već sada može da se primenjuje, dok će dodatne promene zavisiti od usklađivanja propisa i prakse avio-kompanija.

Kraj prakse otkazivanja povratnih karata

Jedna od najvažnijih novina jeste zabrana prakse da avio-kompanije automatski otkažu povratnu kartu ako putnik nije iskoristio prvi let.

Ovo je bila česta situacija koja je pogađala i putnike iz Srbije, posebno na jeftinijim povratnim kartama kupljenim kod evropskih prevoznika.

Ubudeće, ova praksa bi trebalo da bude zabranjena na nivou EU, što znači veću sigurnost za sve putnike koji koriste evropske avio-linije.

Odštete do 600 evra i jasnija pravila

Nova regulativa zadržava postojeća pravila o kompenzaciji:

250 evra za letove do 1.500 km

400 evra za letove od 1.500 do 3.500 km

600 evra za duže letove

Putnici i dalje imaju pravo na odštetu ako let kasni tri ili više sati ili je otkazan manje od 14 dana pre polaska.

Za putnike iz Srbije ovo je posebno važno jer se ova pravila već primenjuju na letovima ka i iz EU, što znači da ostaju ključni mehanizam zaštite i u budućnosti.

Veće obaveze za avio-kompanije

Avio-prevoznici će ubuduće morati da:

obaveste putnike o pravima u roku od 96 sati nakon sletanja

odgovore na zahtev za odštetu u roku od 14 dana

obezbede jasan i besplatan kanal za komunikaciju

Ovo će značiti brže i transparentnije rešavanje žalbi, što je posebno važno za putnike koji putuju iz Srbije preko evropskih kompanija.

Besplatna pomoć tokom kašnjenja leta

U slučaju kašnjenja ili otkazivanja, putnici imaju pravo na:

obrok i osveženje

internet i telefonske pozive

hotelski smeštaj ako je potrebno noćenje

prevoz do hotela i nazad na aerodrom

Ako avio-kompanija to ne obezbedi, putnici mogu sami platiti troškove i tražiti refundaciju.

Zaštita porodica i ranjivih putnika

Nova pravila zabranjuju dodatne troškove za sedenje dece pored roditelja, što je bila česta praksa pojedinih low-cost kompanija.

Takođe se pojačava zaštita trudnica i osoba sa invaliditetom, kojima se više ne može uskratiti ukrcavanje zbog overbookinga.

Skoro 30 novih prava za putnike

Ukupno, nova regulativa donosi oko 30 dodatnih prava za avio-putnike, sa ciljem da se poveća transparentnost i smanje zloupotrebe koje su se ranije dešavale.

Za putnike iz Srbije, najvažniji efekat biće veća sigurnost na letovima ka EU, jasnija pravila i bolja zaštita u slučaju problema tokom putovanja.

Iako Srbija formalno nije deo Evropske unije, praksa pokazuje da se standardi evropskog avio-saobraćaja sve više primenjuju i na putnike iz regiona.

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