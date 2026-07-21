Pojedinim članovima posade za jedno putovanje nude čak šest dodatnih mesečnih plata.

Najveći svetski vlasnik supertankera, Sinokor Group, ponudio je članovima posade dodatnih šest mesečnih zarada za plovidbu po naftu iz Saudijske Arabije ili Iraka i njen transport do Omanskog zaliva. Takvo putovanje traje oko mesec dana.

Ponuda dolazi uprkos tome što je od početka sukoba u regionu krajem februara u Persijskom zalivu i okolini napadnuto najmanje 59 trgovačkih brodova, dok je život izgubilo 17 pomoraca, pokazuju podaci Međunarodne pomorske organizacije Ujedinjenih nacija. Zbog toga se mornari suočavaju sa teškim izborom – prihvatiti veliku zaradu ili izbeći ozbiljan rizik po život, prenosi Bloomberg.

Kapetani tankera zarađuju i do 15.000 dolara mesečno, dok obični članovi posade primaju oko 1.500 dolara. Iako imaju pravo da odbiju plovidbu kroz opasnu zonu i zatraže zamenu, brodarske kompanije uglavnom uspevaju da pronađu mornare koji su spremni da prihvate visoke bonuse.

Istovremeno, vlasnici brodova na jednoj plovidbi kroz Ormuski moreuz mogu da ostvare milionsku zaradu, dok su troškovi osiguranja značajno porasli zbog povećanog rizika. Najveći teret opasnosti ipak snose članovi posade, a pojedini odbijaju i izuzetno visoke novčane ponude.

Predsednik organizacije GlobalMET, Pradip Čavla, izjavio je da pojedine kompanije nude rekordne bonuse kako bi popunile posade. Kako navodi, iako mnogi mornari napuštaju brodove pre ulaska u opasnu zonu, uvek se pronađu oni koji su spremni da preuzmu rizik zbog visoke zarade, piše Biznis.rs

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